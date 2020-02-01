أسعار الخضراوات اليوم السبت 1 – 2 – 2020

انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة فى بورصة الأسواق اليوم السبت 1-2-2020، وسجل الخيار 7 جنيهات بدلا من 8 أمس والبطاطس 4 جنيهات والطماطم 3.5 إلى 4 جنيهات طبقا لتجار فى الأسواق المصرية .

ولفت التجار إلى أن الفلفل الألوان سجل 20 جنيها والكوسة تراوحت بين 6 جنيهات إلى 9 والبسلة 13 والباذنجان الرومى سجل 4 جنيهات والباذنجان العروس 6 جنيهات إلى 9 والفلفل الرومى من 4 إلى 10 جنيهات والفلفل الحامى 9 طبقا لعدد من التجار فى الأسواق .

وأكد التجار أن الفراولة سجلت 12 جنيهات والفاصوليا 12 جنيها والملوخية 7 جنيهات إلى 10 جنيهات طبقا لتجار في الأسواق اليوم .

وأكدوا أن أسعار الجزر 4 جنيهات والبصل 6.5 والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلى 10 جنيهات والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات ، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه .

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 12 جنيها ، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الموز تراوح بين 7.5 حتى 10 جنيهات ، والتفاح الأحمر ما بين 12 إلى 25 ، مقابل 15 جنيها لأقل سعر أمس والرمان بين 5 إلى 10 ، والبرتقال أبو سرة 3.5 إلى 5 جنيهات .