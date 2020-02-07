اقتصاد وأسواق

بورصة أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 7-2-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة
الصاوي أحمد 10:35 ص, الجمعة, 7 فبراير 20 10:35 ص, الجمعة, 7 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 7-2-2020، وسجلت البطاطس 5 جنيهات بدلا من 4 أمس والخيار 8 بدلا من 7، والفراولة من 10 إلى 12 جنيها طبقا للتجار.

وارتفع سعر الباذنجان البلدى إلى 7 جنيهات بدلا من 6 وتراوح سعر الباذنجان العروس بين 8 جنيهات إلى 10 والطماطم 4 بدلا من 3.5، طبقا لتجار خضراوات وفاكهة.

وأوضح التجار أن البصل الخزين استقر عند 7.5 جنيه، والبصل الجديد يتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات والبسلة 10 جنيهات والكوسة 6 والفاصوليا 12 جنيها.

وأكدوا أن سعر الفلفل الرومي والحامي 10 جنيهات والفلفل الألوان يبدأ من 12 جنيها حتي 20، والملوخية تراوحت بين 7 جنيهات إلى 10، والجزر بين 2.5 إلي 4 جنيهات، والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلي 10 جنيهات والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة ( كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلي 12 جنيها، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد.

وأشار التجار إلى أن سعر الموز تراوح بين 7.5 حتى 10 جنيهات، والتفاح الأحمر ما بين 12 إلى 25، والرمان بين 5 إلى 10، والبرتقال أبو سرة 3.5 إلى 5 جنيهات واليوسفي 3.5 إلى 5 والتفاح الأخضر 17 جنيها، والكانتلوب ب8 جنيهات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

أسعار الخضروات اليوم الخميس6-2-2020

الصاوي أحمد 11:08 ص, الخميس, 6 فبراير 20

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 5 – 2 – 2020

الصاوي أحمد 10:37 ص, الأربعاء, 5 فبراير 20

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في الأسواق المصرية

الصاوي أحمد 11:06 ص, الثلاثاء, 4 فبراير 20

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 3-2-2020

الصاوي أحمد 10:52 ص, الأثنين, 3 فبراير 20

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2 – 2 – 2020

الصاوي أحمد 10:54 ص, الأحد, 2 فبراير 20

أسعار الخضراوات اليوم السبت 1 – 2 – 2020

الصاوي أحمد 11:08 ص, السبت, 1 فبراير 20