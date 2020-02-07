بورصة أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 7-2-2020

ارتفعت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 7-2-2020، وسجلت البطاطس 5 جنيهات بدلا من 4 أمس والخيار 8 بدلا من 7، والفراولة من 10 إلى 12 جنيها طبقا للتجار.

وارتفع سعر الباذنجان البلدى إلى 7 جنيهات بدلا من 6 وتراوح سعر الباذنجان العروس بين 8 جنيهات إلى 10 والطماطم 4 بدلا من 3.5، طبقا لتجار خضراوات وفاكهة.

وأوضح التجار أن البصل الخزين استقر عند 7.5 جنيه، والبصل الجديد يتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات والبسلة 10 جنيهات والكوسة 6 والفاصوليا 12 جنيها.

وأكدوا أن سعر الفلفل الرومي والحامي 10 جنيهات والفلفل الألوان يبدأ من 12 جنيها حتي 20، والملوخية تراوحت بين 7 جنيهات إلى 10، والجزر بين 2.5 إلي 4 جنيهات، والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلي 10 جنيهات والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة ( كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلي 12 جنيها، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد.

وأشار التجار إلى أن سعر الموز تراوح بين 7.5 حتى 10 جنيهات، والتفاح الأحمر ما بين 12 إلى 25، والرمان بين 5 إلى 10، والبرتقال أبو سرة 3.5 إلى 5 جنيهات واليوسفي 3.5 إلى 5 والتفاح الأخضر 17 جنيها، والكانتلوب ب8 جنيهات.