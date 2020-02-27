بورصة أسعار الأسماك اليوم الخميس 27-2-2020

كيلو الجمبري من 100 إلى 250 جنيها

استقرت أسعار الأسماك، اليوم الخميس 27ـ2ـ2020، فى الأسوق؛ حيث يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80 جنيها، والسبيط 200 جنيه، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الأسماك.

وقال محمد السيد، تاجر أسماك في سوق الوايلي، أن سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، والمكرونة من 60 إلي 75 جنيهًا.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الجمبري 100 جنيه للصغير، و150 جنيهًا للمتوسط، و250 جنيهًا للحجم الكبير، والكابوريا بين 100 و160 جنيها.

يشار إلى إنتاج مصر من الأسماك المزارع يصل سنويا إلي مليون و400 ألف طن، بينما نصيب المستهلك منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية” في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.