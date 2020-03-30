اقتصاد وأسواق

بورصة أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 30-3-2020

استقرار أسعار الأرز في الأسواق
محمد مجدي 12:53 م, الأثنين, 30 مارس 20 12:53 م, الأثنين, 30 مارس 20

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استقرت أسعار الأرز فى الأسواق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين 30-3-2020، والتى مازالت على معدلات البيع، نتيجة قيام التجار ببيع المخزون لديهم في المحال التجارية، إضافة إلى تشديد اتحاد الغرف التجارية على التجار عدم رفع أسعار السلع الغذائية كافة، مع مراقبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين أسعار السلع، حيث يبدأ سعر الكيلو من 7 جنيهات، والبسمتى 26 جنيهًا، وذلك خلال رصد “المال” فى بورصة أسعار الأرز فى السوق المحلية.

وقال أحمد مصطفى، عضو شعبة المواد الغذائية، بالغرفة التجارية في القاهرة ، لـ«المال» ، إن أسعار الأرز للكيلو تبدأ من 7 جنيهات للسائب ، وحتى 21 جنيها للمعبأ ، بينما الأرز البسمتى ثابت عند 26 جنيهًا بزيادة قدرها 2 جنيه عن نوفمبر الماضى .

وأضاف مصطفي ، أن الإقبال على شراء الأرز كان كبيرًا بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة تخوفات المستهلكين من زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية ، جراء فيروس كورونا الذي انتشر في دول العالم .

كانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020 ، ليسجل 5 ملايين طن ، مقابل 3 ملايين للعام الماضى ، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال عمليات الاستيراد .

كما أن طن الأرز الشعير تراجع قرابة 30% ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و 4 آلاف للطن.

واشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أرزا محليا من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 جنيها و 7250 جنيها للطن ، ليتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقات التموينية .

وقال مجدى الوليلى رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب ، إن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى، عبارة عن كميات كانت مستوردة وإنتاج محلى.

وأشار الوليلى إلى أن هناك توقعات بانخفاض السعر مرة أخرى فى طن الأرز ، مما يعمل على تخفيض سعر الكيلو على المستهلك .

النوعالوزنالسعر
عمايل ايديا1 كيلو14
الريف1 كيلو14
أبو الفتوح1 كيلو6
المطبخ1 كيلو15.5
الساعة1 كيلو22
السوهاجي1 كيلو10
بسمتي1 كيلو26
بهية1 كيلو7
أرز سائب1 كيلو6
الأوسمةالأوسمة

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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