بورصة أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 30-3-2020

استقرت أسعار الأرز فى الأسواق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين 30-3-2020، والتى مازالت على معدلات البيع، نتيجة قيام التجار ببيع المخزون لديهم في المحال التجارية، إضافة إلى تشديد اتحاد الغرف التجارية على التجار عدم رفع أسعار السلع الغذائية كافة، مع مراقبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين أسعار السلع، حيث يبدأ سعر الكيلو من 7 جنيهات، والبسمتى 26 جنيهًا، وذلك خلال رصد “المال” فى بورصة أسعار الأرز فى السوق المحلية.

وقال أحمد مصطفى، عضو شعبة المواد الغذائية، بالغرفة التجارية في القاهرة ، لـ«المال» ، إن أسعار الأرز للكيلو تبدأ من 7 جنيهات للسائب ، وحتى 21 جنيها للمعبأ ، بينما الأرز البسمتى ثابت عند 26 جنيهًا بزيادة قدرها 2 جنيه عن نوفمبر الماضى .

وأضاف مصطفي ، أن الإقبال على شراء الأرز كان كبيرًا بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة تخوفات المستهلكين من زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية ، جراء فيروس كورونا الذي انتشر في دول العالم .

كانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020 ، ليسجل 5 ملايين طن ، مقابل 3 ملايين للعام الماضى ، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال عمليات الاستيراد .

كما أن طن الأرز الشعير تراجع قرابة 30% ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و 4 آلاف للطن.

واشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أرزا محليا من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 جنيها و 7250 جنيها للطن ، ليتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقات التموينية .

وقال مجدى الوليلى رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب ، إن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى، عبارة عن كميات كانت مستوردة وإنتاج محلى.

وأشار الوليلى إلى أن هناك توقعات بانخفاض السعر مرة أخرى فى طن الأرز ، مما يعمل على تخفيض سعر الكيلو على المستهلك .