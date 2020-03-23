بورصة أسعار الأرز فى الأسواق اليوم الإثنين 23-3-2020

استقرت أسعار الأرز فى الأسواق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين 23-3-2020 والتى مازالت على معدلات البيع ، نتيجة قيام التجار ببيع المخزون لديهم في المحال التجارية ، إضافة إلي تشديد اتحاد الغرف التجارية على التجار عدم رفع أسعار السلع الغذائية كافة ، مع مراقبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين أسعار السلع ، حيث يبدأ سعر الكيلو من 7 جنيهات، والبسمتى 26 جنيهًا ، وذلك خلال رصد “المال” فى بورصة أسعار الأرز فى السوق المحلية .

وقال أحمد مصطفى ، عضو شعبة المواد الغذائية ، بالغرفة التجارية في القاهرة ، لـ«المال» ، إن أسعار الأرز للكيلو تبدأ من 7 جنيهات للسائب ، وحتى 21 جنيها للمعبأ ، بينما الأرز البسمتى ثابت عند 26 جنيهًا بزيادة قدرها 2 جنيه عن نوفمبر الماضى .

كانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، قد توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020 ، ليسجل 5 ملايين طن ، مقابل 3 ملايين للعام الماضى ، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال عمليات الاستيراد .

كما أن طن الأرز الشعير تراجع قرابة 30% ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و 4 آلاف للطن .

في حين أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اشترت أرزا محليا من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 جنيها و 7250 جنيها للطن ، ليتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقات التموينية .

وقال مجدى الوليلى رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب ، إن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى ، عبارة عن كميات كانت مستوردة وإنتاج محلى.

وأشار الوليلى إلى أن هناك توقعات بانخفاض السعر مرة أخرى فى طن الأرز ، مما يعمل على تخفيض سعر الكيلو على المستهلك .