اقتصاد وأسواق

بورصة أسعار الأرز فى الأسواق اليوم الإثنين 23-3-2020

تشديد الرقابة على الأسواق يدفع سعر كيلو الأرز للاستقرار
محمد مجدي 11:16 ص, الأثنين, 23 مارس 20 11:16 ص, الأثنين, 23 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار الأرز فى الأسواق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين 23-3-2020 والتى مازالت على معدلات البيع ، نتيجة قيام التجار ببيع المخزون لديهم في المحال التجارية ، إضافة إلي تشديد اتحاد الغرف التجارية على التجار عدم رفع أسعار السلع الغذائية كافة ، مع مراقبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين أسعار السلع ، حيث يبدأ سعر الكيلو من 7 جنيهات، والبسمتى 26 جنيهًا ، وذلك خلال رصد “المال” فى بورصة أسعار الأرز فى السوق المحلية .

وقال أحمد مصطفى ، عضو شعبة المواد الغذائية ، بالغرفة التجارية في القاهرة ، لـ«المال» ، إن أسعار الأرز للكيلو تبدأ من 7 جنيهات للسائب ، وحتى 21 جنيها للمعبأ ، بينما الأرز البسمتى ثابت عند 26 جنيهًا بزيادة قدرها 2 جنيه عن نوفمبر الماضى .

كانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، قد توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020 ، ليسجل 5 ملايين طن ، مقابل 3 ملايين للعام الماضى ، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال عمليات الاستيراد .

كما أن طن الأرز الشعير تراجع قرابة 30% ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و 4 آلاف للطن .

في حين أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اشترت أرزا محليا من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 جنيها و 7250 جنيها للطن ، ليتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقات التموينية .

وقال مجدى الوليلى رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب ، إن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى ، عبارة عن كميات كانت مستوردة وإنتاج محلى.

وأشار الوليلى إلى أن هناك توقعات بانخفاض السعر مرة أخرى فى طن الأرز ، مما يعمل على تخفيض سعر الكيلو على المستهلك .

النوعالوزنالسعر
عمايل ايديا1 كيلو14
الريف1 كيلو14
أبو الفتوح1 كيلو6
المطبخ1 كيلو15.5
الساعة1 كيلو22
السوهاجي1 كيلو10
بسمتي1 كيلو26
بهية1 كيلو7
أرز سائب1 كيلو6
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

بورصة الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 16-3-2020

محمد مجدي 5:36 م, الأثنين, 16 مارس 20

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23-2-2020

محمد مجدي 5:10 م, الأحد, 23 فبراير 20

أسعار الأرز في أسواق مصر اليوم الأحد 16-2-2020

محمد مجدي 4:51 م, الأحد, 16 فبراير 20

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الأحد 9-2-2020

محمد مجدي 9:16 م, الأحد, 9 فبراير 20

الكيلو بـ 22 جنيها..أسعار الأرز في الأسواق اليوم 19-1-2020

محمد مجدي 11:37 ص, الأحد, 19 يناير 20

زيادة 2 جنيه في الكيلو.. أسعار الأرز في الأسواق اليوم الأحد 5ـ1ـ2020

محمد مجدي 2:33 م, الأحد, 5 يناير 20