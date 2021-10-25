أسواق عربية

بورصة أبوظبي تهبط اليوم الإثنين مع صعود الأسهم السعودية

صعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.6%
أيمن عزام 6:51 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21 6:51 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أغلقت بورصة أبوظبي منخفضة، الاثنين، بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة في الجلسات السابقة، بينما حولت الأسهم السعودية مسارها لتغلق في المنطقة الخضراء حين أظهرت البورصات الرئيسية في الخليج أداء متباينا.

صعود الأسهم السعودية

وأنهى مؤشر أبوظبي الجلسة منخفضا 0.2% مع هبط سهم ألفا ظبي القابضة 2.5% على الرغم من زيادة حادة في أرباحها الفصلية.

اقرأ أيضا  الأسهم الخليجية تصعد الأربعاء برغم تراجع أسعار النفط

تراجع سهم الدار العقارية 1% بعد يوم من إعلان الشركة أنها ستوجد ألف فرصة عمل لمواطني دولة الإمارات العربية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

وأغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا 0.4% مدعوما بزيادة 1.6% في سهم مصرف الراجحي بعد أن أعلن عن زيادة في صافي أرباحه الفصلية.

وفي بورصة دبي، أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.5% متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4% وتراجع سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 1.5% مرتدا عن خمس جلسات متتالية من المكاسب.

اقرأ أيضا  الأسهم السعودية تصعد الثلاثاء مع استئناف صعود أسعار النفط

وأنهى مؤشر الأسهم القطرية الجلسة مرتفعا 0.1% مع صعود سهم صناعات قطر 2.1% قبيل الإعلان عن أرباحها.

 وارتفع سهم البنك التجاري القطري 0.9% بعد أن سجل أرباحا قوية للأشهر التسعة الأولى من 2021.

خارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية منخفضا 0.1% مع تراجع معظم الأسهم المدرجة بالمؤشر وسط تعاملات تفتقر لاتجاه واضح، بينما يتوخى المستثمرون الحذر في أعقاب مكاسب قوية في بداية الشهر.

اقرأ أيضا  استثمارات بقيمة 186 مليار دولار لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

بقيمة 53 مليار دولار.. السعودية تطلق صندوق البنية التحتية

أحمد فراج 11:41 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

الواردات السعودية من الإمارات تقفز إلى مليار دولار خلال أغسطس

أحمد فراج 11:18 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

السعودية تصدر قرارا بشأن تكرار العمرة دون فاصل

المال - خاص 10:29 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

لبنان يتوقع بدء المفاوضات مع صندوق النقد في نوفنبر

المال - خاص 9:50 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

ائتلاف القوى المدنية في السودان يمنح الجيش مهلة لتسليم السلطة

أيمن عزام 7:02 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

بورصات الخليج تتباين اليوم الأحد وأبوظبي تصل لأعلى مستوياتها

أيمن عزام 6:37 م, الأحد, 24 أكتوبر 21