بورصة أبوظبي تطلق خدمة البيع على المكشوف

رويترزأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة البيع على المكشوف الفني للأوراق المالية في مسعى لزيادة السيولة في سوق الأسهم واجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب.وفي البيع على المكشوف يبيع المستثمرون أسهما لا يملكونها لتحقيق ربح إذا هبطت الأسعار عند تسوية الصفقات. وفي نظا

رويترز

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة البيع على المكشوف الفني للأوراق المالية في مسعى لزيادة السيولة في سوق الأسهم واجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وفي البيع على المكشوف يبيع المستثمرون أسهما لا يملكونها لتحقيق ربح إذا هبطت الأسعار عند تسوية الصفقات. وفي نظام البيع على المكشوف الفني بسوق أبوظبي يجري تسوية الصفقات في غضون يومين ويقوم البائعون على المكشوف بإيداع مبلغ مبدئي يعادل 50% من القيمة السوقية للأسهم.

وتسعى بضع قواعد إلى تقليل التقلبات والمخاطر في نظام البيع على المكشوف مثل تعليق التداول إذا هبط السهم بنسبة 5% أو إذا وصلت نسبة رأسمال الشركة التي تباع على المكشوف إلى 10%.

وفي يناير الماضي قال سوق دبي المالي إنه يخطط لاستحداث نظام البيع على المكشوف.