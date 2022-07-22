بورصة أبوظبي تصعد الجمعة ودبي تستقر في نهاية التداولات

اختتمت بورصة أبوظبي جلسة تداولات اليوم الجمعة على صعود، وذلك بفضل المكاسب التي حققها سهم بنك أبوظبي الأول في أعقاب صدور بيانات أرباح إيجابية كشفت عنها بعض البنوك الأخرى هذا الأسبوع، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويجيء هذا في الوقت الذي شهد فيه مؤشر بورصة دبي حالة من الاستقرار الملحوظ في نهاية التداولات اليوم الجمعة في أعقاب جلسة تداولات متقلبة.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.7 % في أعقاب صعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.4%. ومن المتوقع أن يكشف البنك النقاب عن نتائج الأعمال الخاصة به في الـ 27 من يوليو الجاري.

في غضون ذلك سجل سهم الشركة العالمية القابضة زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 2.3%.

وبالمثل ارتفع سهم إيزي ليس العاملة في مجال تأجير الدراجات النارية بنسبة 2.1 % في أعقاب إعلان الشركة تحقيق نمو قوي في الأرباح الفصلية.

وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي إن اقتصاد الإمارات نما بنحو 8.2 % في الربع الأول من العام مدعوما بزيادة إنتاج النفط.

وأضاف البنك المركزي أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.4 % هذا العام و4.2 % في العام المقبل.

وخسر مؤشر بورصة دبي مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة وأنهى المعاملات على استقرار. لكن سهم دار التكافل للتأمين قفز 3.3 % في أعقاب إعلان انتخاب علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيسا لمجلس الإدارة.