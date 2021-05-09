بورصة وشركات

بورصة أبوظبي تصعد الأحد متفوقة على الأسواق الخليجية

زاد سهم إعمار العقارية بنسبة 2.3%
أيمن عزام 6:04 م, الأحد, 9 مايو 21 6:04 م, الأحد, 9 مايو 21

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أغلقت بورصة أبوظبي للأسهم مرتفعة اليوم الأحد، متفوقة على أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، بينما لقي مؤشر سوق دبي دعما من مكاسب في القطاع العقاري.

صعود بورصة أبوظبي


وارتفع مؤشر أبوظبي 1.1 بالمئة إلى 6218 نقطة، حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، بالنسبة ذاتها، بينما تقدم سهم العالمية القابضة 3.6 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.

 كانت الشركة العالمية القابضة أعلنت الأسبوع الماضي عن 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار) ربحا في الربع الأول من العام مقارنة مع 112.2 مليون درهم قبل سنة.

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 ووافق مجلس إدارة الشركة على شراء حصص في أربع شركات من خلال وحدات تابعة لها.

وصعد سهم اتصالات 0.5 بالمئة.. وتتجه شركة الاتصالات لجمع مليار يورو (1.22 مليار دولار) من سندات على شريحتين يوم الخميس، حسبما أوردته “رويترز”، نقلا عن وثيقة من أحد البنوك التي تقود الصفقة.

وفي سوق دبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 2686 نقطة، مدعوما بأسهم الشركات العقارية.

وزاد سهم إعمار العقارية، أكبر مطور في دبي، 2.3 بالمئة، بينما ارتفع سهم وحدة مراكز التسوق إعمار مولز 1.6 بالمئة.

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وفي سوق البحرين ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1530 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة الكويت 0.2 بالمئة إلى 6794 نقطة، بينما استقر مؤشر سوق مسقط عند 3809 نقاط.

وفي بورصة قطر، عوض المؤشر خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 10936 نقطة، مع صعود سهم البنك التجاري القطري 3.1 بالمئة.

 واستقر المؤشر القياسي السعودي عند 10228 نقطة، وسط مكاسب لأسهم الشركات العقارية وانخفاض في القطاع المالي.

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وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.5 بالمئة إلى 10644 نقطة، بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، 0.8 بالمئة.

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بقلم أيمن عزام

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