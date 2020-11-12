بورصة أبوظبي ترتفع وتباين بورصات الخليج الخميس

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت بورصة أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.49% رابحاً 23.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4855.902 نقطة، ليصعد إلى أعلى مستوى منذ فبراير.

و صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.45% رابحاً 16.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3628.140 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.88% خاسراً 20.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2262.93 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.17% خاسراً 14.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8434.90 نقطة.

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، وتعطلت بورصة البحرين بعد وفاة رئيس وزراء البحرين.

صعود بورصة دبي

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.05%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 2.8%.

وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5%. شركة الفجيرة لصناعات البناء

وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 103.7 مليون درهم.

وارتفع 13 سهماً ببورصة مسقط على رأسها سهم “الوطنية للمنظفات الصناعية” بنسبة 2.61%.

وتراجعت 3 أسهم على رأسها سهم “المتحدة للتمويل” بنسبة 2.44%.

وتصدر سهم “بنك مسقط” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 566.4 ألف ريال عماني.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%.

وارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.44%

وقفز 88 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “صادرات” بنسبة 10%.

وتراجع 100 سهماً على رأسها سهم “أسمنت المدينة” بنسبة 4.51%.

وتصدر سهم “الأسماك” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 710.3 مليون ريال سعودي.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.37%.

وارتفع قطاع التأمين بنسبة 5.85%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 11.34%.

وتراجعت 17 سهماً على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.12%.

تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 226.3 مليون ورقة بقيمة 58.4 مليون درهم.

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسراً 18.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5514.29 نقطة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%.

وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%.

وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.22%.

وتصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.40%.

