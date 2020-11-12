أسواق عربية

بورصة أبوظبي ترتفع وتباين بورصات الخليج الخميس

تراجع سهم أسمنت المدينة السعودية بنسبة 4.51%
أيمن عزام 8:30 م, الخميس, 12 نوفمبر 20 8:30 م, الخميس, 12 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت بورصة أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.49% رابحاً 23.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4855.902 نقطة، ليصعد إلى أعلى مستوى منذ فبراير.

و صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.45% رابحاً 16.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3628.140 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.88% خاسراً 20.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2262.93 نقطة.

 وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.17% خاسراً 14.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8434.90 نقطة.

 وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، وتعطلت بورصة البحرين بعد وفاة رئيس وزراء البحرين.

اقرأ أيضا  تباين بورصات الخليج اليوم الأربعاء.. وصعود أبوظبي

صعود بورصة دبي

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.05%. 

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 2.8%.

 وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5%.

شركة الفجيرة لصناعات البناء

 وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 103.7 مليون درهم. 

وارتفع 13 سهماً ببورصة مسقط على رأسها سهم “الوطنية للمنظفات الصناعية” بنسبة 2.61%.

 وتراجعت 3 أسهم على رأسها سهم “المتحدة للتمويل” بنسبة 2.44%.

 وتصدر سهم “بنك مسقط” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 566.4 ألف ريال عماني.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%.

اقرأ أيضا  المؤشر العام لبورصة دبي يرفع بورصات الخليج الثلاثاء

 وارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.44% 

وقفز 88 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “صادرات” بنسبة 10%.

 وتراجع 100 سهماً على رأسها سهم “أسمنت المدينة” بنسبة 4.51%.

 وتصدر سهم “الأسماك” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 710.3 مليون ريال سعودي.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.37%.

 وارتفع قطاع التأمين بنسبة 5.85%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 11.34%.

 وتراجعت 17 سهماً على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.12%.

اقرأ أيضا  «تصديري الصناعات الغذائية» : الدول العربية تقتنص المرتبة الأولى لمستوردي المنتجات المصرية

تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 226.3 مليون ورقة بقيمة 58.4 مليون درهم.

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسراً 18.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5514.29 نقطة.

 وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%.

وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%.

وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.22%.

وتصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.40%.   

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

تباين بورصات الخليج اليوم الأربعاء.. وصعود أبوظبي

أيمن عزام 6:57 م, الأربعاء, 11 نوفمبر 20

فيتش: أرامكو السعودية معرضة بشكل كبير لمخاطر التحول في الطاقة

أحمد فراج 11:14 ص, الأربعاء, 11 نوفمبر 20

%60 زيادة متوقعة في تكلفة رحلات العمرة للموسم الجديد

دعاء محمود 9:40 ص, الأربعاء, 11 نوفمبر 20

المؤشر العام لبورصة دبي يرفع بورصات الخليج الثلاثاء

أيمن عزام 8:02 م, الثلاثاء, 10 نوفمبر 20

رغم تداعيات «كورونا».. ازدهار تجارة طيور السمان بقطاع غزة

أيمن عزام 7:56 ص, الثلاثاء, 10 نوفمبر 20

«اقفز كالفرعون».. مهرجان للقفز بالمظلات في سماء أهرامات الجيزة

أيمن عزام 1:15 ص, الثلاثاء, 10 نوفمبر 20