بورصة أبوظبي ترتفع متصدرة معظم بورصات الخليج والمؤشر القطري ينخفض

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج عند الإغلاق أمس الأحد، وعوض بعضها خسائرها الأخيرة ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في حين قاد مؤشر أبوظبي المكاسب وبلغ ذروة قياسية أخرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر السعودي 2.4 % مع ارتفاع سهمي مصرف الراجحي 3.6 % والصحراء العالمية للبتروكيماويات 7.4 %.

وواصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة نموه في نوفمبر الماضي على خلفية الطلب القوي وضغوط الأسعار المحدودة على الشركات. وكان سهم عملاق النفط أرامكو من بين الرابحين إذ ارتفع 0.7%.

وقالت أرامكو في بيان أمس الأول السبت إنها وقعت خمسة اتفاقات مع شركات فرنسية، أحدها لاستكشاف أنشطة المركبات العاملة بالهيدروجين مع جوسين الفرنسية المتخصصة في حلول النقل النظيفة والذكية.

وارتفع مؤشر أبوظبي لمستوى قياسي جديد متجاوزا المستوى الذي بلغه يوم الثلاثاء ليغلق مرتفعا 2.6 % مدعوما بقفزة 8.8 % لسهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الذي ارتفع للجلسة الثامنة من تسع جلسات.

وقال صندوق أبوظبي السيادي (مبادلة) يوم الجمعة إنه وقع اتفاقا مع البنك الفرنسي للاستثمارات العامة بقيمة أربعة مليارات يورو (4.53 مليار دولار).

غير أن سهم شركة مالتيبلاي جروب الذي بدأ تداوله في البورصة يوم الأحد انخفض أكثر من 16% إلى درهمين للسهم من سعره عند بدء التداول البالغ 2.35 درهم في أولى عمليات التداول.

كما صعد مؤشر دبي 0.5 % مدعوما بارتفاع 1.1 % لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، و3.1 % في سهم أرامكس للخدمات اللوجستية.

وأغلقت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، دون تغيير يذكر يوم الجمعة بعد تخليها عن مكاسب كبيرة سابقة وسط مخاوف متزايدة من أن إصابات فيروس كورونا المتصاعدة وسلالة أوميكرون الجديدة ربما تخفض الطلب العالمي على النفط.

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأول السبت إن المنظمة ستواصل سياستها لتعديل الإمدادات بسوق النفط.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 % مع هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.1% .

وخارج منطقة الخليج زاد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.7 % وحققت معظم الأسهم مكاسب.

السعودية.. ارتفع المؤشر 2.4 % إلى 11142 نقطة.

أبوظبي.. صعد 2.6 % إلى 8772 نقطة.

دبي.. زاد 0.5 % إلى 3090 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.1 % إلى 11587 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.7 % إلى 11401 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.4 % إلى 1768 نقطة.

عمان.. ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 4003 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.5 % إلى 7573 نقطة.