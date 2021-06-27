بورصة أبوظبي تتفوق الأحد على مؤشرات الخليج

أغلقت بورصة أبوظبي على ارتفاع اليوم الأحد، متفوقة على عدد من بورصات الخليج، تقودها مكاسب قوية لسهم العالمية القابضة عقب إدراج وحدة لها، بينما تأثر المؤشر القطري سلبا بسهم أُوريدو للاتصالات.



وأصبحت العالمية القابضة الشركة الأعلى قيمة في أبوظبي بعد إدراج ألفا ظبي القابضة، التي تملك العالمية 45 بالمئة فيها وتعمل في قطاعات الرعاية الصحية والإنشاءات والضيافة.

صعود بورصة أبوظبي



افتتحت أسهم ألفا ظبي على 20 درهما، لكنها تراجعت إلى 15 درهما بحلول الإغلاق، لتبلغ قيمتها السوقية 150 مليار درهم (40.8 مليار دولار).



وقفزت أسهم العالمية القابضة 15 بالمئة. وتقدم مؤشر أبوظبي 1.9 بالمئة، في أكبر مكاسبه خلال أكثر من شهر.



شهدت العالمية القابضة توسعا سريعا في شتى قطاعات أعمالها.



وفي الشهر الماضي، أعلنت عن صافي ربح 1.5 مليار درهم للربع الأول من السنة، ارتفاعا من 112.2 مليون قبل عام.



وفي قطر، هبط المؤشر 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم أُوريدو 3.8 بالمئة.

وفرضت هيئة تنظيم الاتصالات غرامة مالية قدرها 3.5 مليون ريال (933 ألفا و308 دولارات) على أُوريدو لانتهاكها تعليمات للهيئة، بحسب وكالة رويترز.



وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة، مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 1.2 بالمئة، بينما أغلقت سهم وحدتها إعمار مولز على صعود 1.5 بالمئة.

وقال إتش.إس.بي.سي اليوم إنه سيخصص خمسة مليارات دولار لإقراض الشركات “القوية” في الإمارات من أجل دعم خطط نمو البلد الخليجي.



وعانى اقتصاد الإمارات في 2020، حيث أصابت جائحة كوفيد-19 قطاعات حيوية مثل السياحة والضيافة بالشلل.



وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.4 بالمئة، حيث قفز سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أكثر من خمسة بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد أن اقترحت الشركة توزيعا نقديا قدره 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول من العام.



وقالت سبكيم يوم الخميس إنها تعتزم إيقاف عمليات الإنتاج في مصنع الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة، في خطوة ستؤثر إيجابيا على نتائج أعمالها مستقبلا.



​​​​​​​وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.3 بالمئة، مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي 0.5 بالمئة.

وفيما يلي بيان بأداء بورصات الخليج:

السعودية ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10967 نقطة

أبوظبي ارتفع المؤشر اثنين بالمئة إلى 6707 نقاط

دبي ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 2871 نقطة

قطر تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10740 نقطة

مصر ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10305 نقاط

البحرين ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1584 نقطة

سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4045 نقطة

الكويت ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 7029 نقطة