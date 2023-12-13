بورصة أبوظبي تتراجع منفردة بأداء الأسواق العربية اليوم الأربعاء (جراف)  

هيمن الهبوط بشكل منفرد على أداء بورصة “أبو ظبي” بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 13-12-2023، في ظل صعود لافت للسوق المصرية، والسعودية، والكويت، وقطر، ودبي.

السوق المحلية (صعود)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء 13-12-2023، على صعود جماعي لافت.

وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملاته على صعود بنسبة 2.9% ووصل إلى 24774 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 4.2 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 205 ورقات مالية، صعد من بينها أداء 124 واحدة، وتراجع 33 فقط، ولم تتغير تحركات الباقية بواقع 48.

السوق السعودية (صعود)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي، اليوم، على صعود محدود بنسبة 0.06%، ووصل إلى 11401 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 5.2 مليار ريال سعودي.

سوق الكويت (صعود)

وصعد مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 0.39% ووصل إلى 7455 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 55.3 مليون دينار كويتي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 30 صعد من بينها 15، وانخفض 8 أخرى، وظلّ 7 دون تغير.

سوق قطر (صعود)

كما ارتفع أداء مؤشر بورصة قطر بنحو0.14% وأغلق عند 9740 نقطة، وبلغت قيمة التداول 419.3 مليون ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 52 واحدة، صعد أداء 32، وانخفض 17 أخرى، وظلت 3 على استقرار سعري.

سوق دبي (صعود)

في السياق نفسه، صعد أداء سوق دبي بنحو 0.05% وأغلق عند 3939.3 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 287.5 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 38 شركة، ارتفع أداء حوالي 18، وتراجع 15 أخرى، وظلّ 5 على ثبات دون تغيرات .

سوق أبو ظبي (تراجع)

فيما هبط أداء سوق أبو ظبي بشكل منفرد بنسبة 0.13% ووصل إلى 9436.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو مليار درهم إماراتي، بحجم 245.2 مليون ورقة مالية.

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