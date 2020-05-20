«بورصات العرب» تفقد 470 مليار دولار بسبب «كورونا»

«المال» ترصد تغيرات القيمة السوقية لها منذ مطلع 2020 وحتى منتصف مايو

خسائر فادحة تكبدتها البورصات العربية من حيث قيمة أسهمها السوقية عقب تفشى فيروس كورونا عالميًا وتحوله إلى جائحة تحصد الأخضر واليابس وتلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى وقطاعاته المختلفة.

«المال» رصدت الآثار السلبية لتفشى الفيروس القاتل على القيمة السوقية للأسهم المقيدة فى البورصات العربية، ومعدلات التغير فيها خلال الفترة من مطلع عام 2020 وحتى منتصف شهر مايو الجارى.

وجدير بالذكر أن أداء بعض البورصات العربية تحسن نسبيا فى الآونة الأخيرة ومن ضمنها البورصة المصرية التى تتعافى تدريجيا من آثار كورونا، لكن التخوف من تداعيات الجائحة لا يزال يسيطرعلى المتعاملين بالأوراق المالية.

وخسرت البورصات العربية – 15 سوقا مجتمعة- أكثر من 470 مليار دولار من القيمة السوقية لأسهمها منذ بدء انتشار وتفشى فيروس كورونا فى مطلع عام 2020 وحتى منتصف شهر مايو الجارى، لتسجل قيمة سوقية إجمالية قدرها 2.684 تريليون دولار فى منتصف مايو 2020 مقارنة مع 3.155 تريليون دولار فى مطلع 2020.

ودفع فيروس كورونا إلى حالة من الإغلاق للاقتصاد العالمى وتوجه الدول إلى اتخاذ إجراءات إحترازية ووقائية سواء بالحظر الشامل أو الجزئى بجانب غلق المجال الجوى وتوقف رحلات الطيران، وهو ما تسبب فى دخول الاقتصاد العالمى فى ركود قوى.

ووفقًا لصندوق النقد الدولى، فإن تداعيات وباء «كورونا» تدفع بالاقتصاد العالمى فى اتّجاه ركود عميق هذا العام، متوقعا تراجع الناتج العالمى بنسبة %3 بجانب تقديرات لخسائر ضخمة بـ 9 تريليونات دولار خلال العامين المقبلين .

وأشار الصندوق إلى أن حجم الخسارة التى تكبدها الاقتصاد العالمى توازى حجم اقتصادى ألمانيا واليابان.

«البورصة السعودية» صاحبة أعلى رأس مال سوقى فى الأسواق العربية

أظهر الرصد الذى قامت به «المال» أن السوق السعودية «تداول» لاتزال تتصدر ترتيب البورصات العربية من حيث رأسمال الأسهم المقيدة بقيمة بلغت 2.096 تريليون دولار وضعتها كعضو فى قائمة أكبر 10 بورصات فى العالم.

وفى مركز الوصافة حلت سوق الدوحة للأوراق المالية برأسمال سوقى قدره 138.4 مليار دولار، وثالثًا تلتها سوق أبوظبى للأوراق المالية بقيمة 126.5 مليار دولار .

وفى المركز الرابع، جاءت سوق الكويت للأوراق المالية برأسمال سوقى قدره 96.2 مليار دولار، وخامسًا ظهرت سوق دبى المالى برأسمال سوقى قدره 67.8 مليار دولارـ وسادسًا، حلت بورصة الدار البيضاء –المغرب، برأسمال قدره 49.3 مليار دولار.

وسابعًا حلت البورصة المصرية برأسمال سوقى قدره 34 مليار دولار، وتلتها سوق مسقط للأوراق المالية بحجم سوقى قدره 25.8 مليار دولار، وفى المركز التاسع حلت البورصة الأردنية –سوق عمان- بحجم سوقى 17.7 مليار دولار .

وعاشرًا، حلت بورصة البحرين برأسمال سوقى قدره 14.9 مليار دولار، تلتها بورصة تونس بقيمة 7.6 مليار دولار فى المركز الـ 11 ثم بورصة بيروت بالمركز الـ 12 برأسمال سوقى بلغ 6.17 مليار دولار.

وفى المركز الـ 13، حلت بورصة فلسطين برأسمال سوقى قدره 3.4 مليار دولار، وتلتها بورصة الجزائر برأسمال سوقى 343 مليون دولار، وفى المركز الـ 15 جاءت سوق العراق للأوراق المالية بقيمة 110 ملايين دولار .

بورصة العراق تفقد أكثر من نصف قيمتها فى أقل من 5 شهور

وجاءت بورصة العراق للأوراق المالية فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الهبوط فى رأس المال السوقى للأسهم المقيدة، إذ فقدت نحو %53.7 عندما سجلت 0.11 مليار دولار فى منتصف مايو الجارى مقارنة مع 0.23 مليار دولار بمطلع العام .

يُذكر أن عدد الإصابات فى العراق بفيروس كورونا حتى 17 مايو 2020، وصل إلى 3404 إصابات، وحالات الشفاء 2218 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات ارتفعت 123 حالة.

وجاءت بورصة مسقط للأوراق المالية فى المركز الثانى مسجلة تراجعا بنسبة %47 من قيمتها السوقية عندما بلغت 25.8 مليار دولار مقارنة مع 48.7 مليار دولار ، لتفقد نحو 22.9 مليار دولار فى أقل من 5 أشهر .

وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا فى سلطنة عمان نحو 5186 حالة تعافى منها نحو 1465 حالة بينما بلغت حالات الوفاة نحو 22 .

وفى المركز الثالث، حلت بورصة البحرين، بنسبة تراجع فى رأسمالها السوقى بلغت %44.6 مسجلة 14.9 مليار دولار فى منتصف شهر مايو الجارى مقارنة مع 26.9 مليار دولار بمطلع عام 2020، فاقدة نحو 12 مليار دولار .

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البحرين نحو 6956 تعافى منها 2910 حالات، فيما سجل عدد الوفيات نحو 12 .

سوق دبى تخسر 34.2 مليار دولار من قيمتها

وفى المركز الرابع، حلت سوق دبى المالية متراجعة بنسبة %33.5 مسجلة رأس مال سوقى بقيمة 67.8 مليار دولار مقارنة مع 102 مليار دولار بمطلع العام، فاقدة نحو 34.2 مليار دولار من قيمتها.

وفى المركز الخامس، جاءت بورصة الدار البيضاء بنسبة تراجع قدرها %23.2 فى رأسمالها السوقى البالغ 49.3 مليار دولار مقارنة مع 64.2 مليار دولار، فاقدة نحو 14.9 مليار دولار .

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب نحو 6870 تعافى منها 3660، فيما بلغ عدد الوفيات بنحو 192.

وفى المركز السادس، حلت بورصة بيروت بنسبة تراجع %20.8 برأسمال سوقى قدره 6.176 مليار دولار مقارنة مع 7.8 مليار دولار فاقدة نحو 1.62 مليار دولار .

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا فى لبنان حتى 17 مايو الجارى، نحو 911 تعافى منها 247 فيما توفى نحو 26 .

البورصة المصرية تفقد 8.4 مليار دولار

وسابعًا، جاءت البورصة المصرية، فاقدة نحو %19.8 من قيمتها السوقية لتسجل ما يعادل 34 مليار دولار مؤخرا مقارنة مع 42.4 مليار دولار فى مطلع العام ذاته .

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا بمصر حتى يوم 17 مايو الجارى، نحو 12229 تعافى منها 3742 حالة فيما بلغ عدد الوفيات نحو 630.

وثامنًا، حلت بورصة فلسطين، فاقدة نحو %19.04 من قيمتها السوقية البالغة 3.4 مليار دولار فى منتصف مايو الجارى مقارنة مع 4.2 مليار دولار فى مطلع العام.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا بفلسطين حتى يوم 17 مايو الجارى، نحو 381 تعافى منها 335 حالة فيما بلغ عدد الوفيات نحو حالتين .

وفى المركز التاسع، ظهرت بورصة الكويت فاقدة نحو %18.54 من قيمتها السوقية البالغة 96.2 مليار دولار مقارنة مع 118.1 مليار دولار .

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا بالكويت حتى يوم 17 مايو الجارى، نحو 14850 تعافى منها 4093 فيما بلغ عدد الوفيات نحو 112.

وعاشرًا، حلت بورصة عمان –الأردن للأوراق المالية، مسجلة رأسمال سوقى قدره 17.7 مليار دولار فى منتصف مايو الجارى، مقارنة بـ 21 مليار دولار بمطلع العام الجارى، بنسبة تراجع %15.7.

فيما سجلت الأردن نحو 613 إصابة بفيروس كورونا حتى 17 مايو الجارى، تعافى منها 408 مقابل 9 وفيات .

وبالمركز الـ11، فقدت بورصة قطر نحو %13.5 من قيمتها لتسجل رأسمال سوقى قدره 138.4 مليار دولار مقارنة مع 160 مليار دولار بمطلع العام .

وبلغ عدد إصابات قطر من فيروس كورونا نحو 32604 حالات تعافى منها 4370 فيما بلغ عدد الوفيات نحو 15 .

البورصة السعودية تفقد 311 مليار دولار و«الجزائر» الأقل تضررًا

وبالمركز الـ 12، حلت البورصة السعودية «تداول» فاقدة نحو %12.9 من قيمتها لتسجل فى منتصف مايو الجارى، نحو 2.096 تريليون دولار مقابل 2.407 تريليون دولار فى مطلع العام الجارى.

وسجلت المملكة العربية السعودية نحو 54752 إصابة بفيروس كورونا تعافى منها 25722 مقابل 312 حالة وفاة .

وفى المركز الـ 13 ، حلت سوق أبوظبى للأوراق المالية التى فقدت تحو %12.5 من قيمتها السوقية مسجلة 126.5 مليار دولار بمنتصف مايو مقارنة بـ 144.6 مليار دولار فى مطلع العام ذاته.

وتلتها بورصة تونس، بخسارة قدرها %9.19 من رأسمالها السوقى الذى بلغ 7.6 مليار دولار فى منتصف مايو الجارى مقارنة مع 8.37 مليار دولار بمطلع العام .

فيما بلغ عدد إصابات فيروس كورونا بدولة تونس حتى 17 مايو الجارى، نحو 1037 حالة تعافى منها 807 مقابل وفاة 45 .

وجاءت بورصة الجزائر كأقل المتضررين بين البورصات العربية، إذ تراجعت قيمتها السوقية بنسبة %7.7 لتسجل 343 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار .

وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا بالجزائر نحو 7019 تعافى منها 3507 فيما توفى 548.