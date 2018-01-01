بورصات العالم تحتفل بالعام الجديد وهبوط مسقط والسعودية

خالد بدر الدين:هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.4% فى أول يوم عمل هذا العام لينزل إلى 7197 نقطة بعد أن أنهى العام الماضى، على زيادة طفيفة بلغت 0.28% وإن كان حقق مكاسب أكثر من 3.7% خلال الشهر الأخير من هذا العام حتى الآن بعد موافقة أمراء ورجال أعمال على دفع مليارات الدولارات

خالد بدر الدين:

هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.4% فى أول يوم عمل هذا العام لينزل إلى 7197 نقطة بعد أن أنهى العام الماضى، على زيادة طفيفة بلغت 0.28% وإن كان حقق مكاسب أكثر من 3.7% خلال الشهر الأخير من هذا العام حتى الآن بعد موافقة أمراء ورجال أعمال على دفع مليارات الدولارات مقابل تحريرهم بعد اعتقالهم بتهم تتعلق بالفساد مما أدى إلى انتعاش أسعار أسهم شركاتهم.

وذكرت وكالة بلومبرج إن جميع البورصات العالمية مغلقة منذ يوم الخميس الماضى وحتى اليوم احتفالا بالعام الجديد باستثناء بعض الدول العربية التى فتحت أبوابها أمس مثل مصر و لكنها فى عطلة اليوم أيضا.

ولم يعمل اليوم سوى بورصة السعودية وبورصة مسقط التى انخفض مؤشرها خلال تعاملات اليوم الاثنين بحوالى 0.33% ليتراجع إلى 5082 نقطة كما أنهى العام الماضى على انخفاض 17.7%.