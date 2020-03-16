بورصات الخليج تهبط اليوم الاثنين جراء الإخفاق في تهدئة مخاوف المستثمرين

تراجعت معظم بورصات الخليج بحدة، اليوم الاثنين، بعد إخفاق التدابير التحفيزية؛ مثل خفض أسعار الفائدة، في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الأضرار الاقتصادية الناشئة عن فيروس كورونا الذي أصاب نحو 1000 شخص في منطقة الخليج.

تدابير تحفيزية خليجية

وأعلنت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، السبت الماضي، حُزمًا بقيمة 13 مليار دولار و27 مليار دولار على التوالي.

وحذت البنوك المركزية في منطقة الخليج حذو بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لتقرر خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 0 و0.25%.

وخالفت قطر الاتجاه العام بإعلان السلطات القطرية تدابير لدعم الاقتصاد.

وشملت هذه التدابير ضخ 75 مليار ريال (20.60 مليار دولار) كمحفّزات مالية، بجانب خطة لضخّ أكثر من 10 مليارات ريال في البورصة المحلية.

ولحِقت أضرار بالثقة جرّاء تراجع أسعار خام البترول، وهبط سعر خام برنت بنسبة 10.6% ليصل إلى 30.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 1231 بتوقيت جرينتش.

بورصات الخليج تتراجع

وهبط مؤشر بورصة السعودية بنسبة 5.2%، وسط تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 4.9%.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 3.1% ليصل إلى 27.8 ريال (7.41 دولار)، بعد يوم من إيرادها تراجعًا بنسبة 21% في أرباحها لعام 2019.

وهبط سهم شركة سوق جرير بنسبة 7.4% بعد إعلان الشركة إغلاق معارضها في مراكز التسوق.

وهبط سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات بنسبة 9.1% مع تداول السهم دون بيان بشأن التوزيعات النقدية التالية.

ومن بين بورصات الخليج، هبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 7.8%، وهبط سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 10%.

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 6.2% لتصل خسائره في مارس حتى الآن إلى 33.4%.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.5%، بينما قفز سهم بنك قطر الإسلامي بنسبة 6.5%.

وقال أكبر خام، مدير قسم إدارة الأصول لدى شركة الريان للاستثمار في قطر: “تم الإعلان عن حزمة واسعة من التدابير بغية تخفيف أزمة نقص السيولة بما يعادل نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي”.

وتابع: “تم الإعلان أيضًا عن ضخّ أموال في البورصات. واستنادًا لفرضية عدم مسئولية الحكومة عن 100% من حجم التعاملات اليومية، سيستمر الشراء خلال أشهر عديدة مقبلة”.

بورصات الخليج

تراجع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 5.2% ليصل إلى 5,960 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 7.8% ليصل إلى 3,548 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 6.2% ليصل إلى 1,843 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.5% ليصل إلى 8,431 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 1.4% ليصل إلى 1,395 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة عمان بنسبة 1.8% ليصل إلى 3,682 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة 5% ليصل إلى 4,661 نقطة.

