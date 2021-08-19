بورصات الخليج تهبط الخميس وسط تفشي سلالة دلتا

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض، اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا، واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز.

مخاوف بخصوص تفشي سلالة دلتا

وقال دانيال تقي الدين، كبير محللي السوق لدى إف.إكس بريموس، “تأثرت أسهم دول مجلس التعاون الخليجي بنشر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأميركي. كشف الإصدار عن آراء مختلفة بين أعضائه بشأن موضوعات مختلفة، لكنهم كانوا جميعا متفقين فيما يتعلق بضرورة وقف برنامجه لإعادة شراء الأصول بحلول نهاية العام”.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 1.3% تحت وطأة هبوط سهم شركة الاتصالات السعودية 2.8% ونزول سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 2.6%.

وتأثرت الأسهم السعودية أيضا بصدمة تراجع أسعار النفط الذي نزل إلى ما دون 66 دولارا للبرميل، أدنى مستوى منذ مايو، تحت ضغط المخاوف حيال ضعف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، وصعود الدولار وزيادة مفاجئة في مخزونات البنزين الأميركية.

لكن سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير لتجارة الملابس بالتجزئة ارتفع 3.1% بعدما سجلت الشركة صافي ربح فصلي 45.7 مليون ريال (12.19 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 535.6 مليون ريال قبل عام.

وصعد المؤشر القطري 0.3% مع تقدم سهمي البنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي 3.6% لكل منهما.

وافقت حكومة البلد الخليجي على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال كل من بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان بما يصل إلى 100%، في خطوة قد تجذب مزيدا من السيولة إلى البورصة.

وصعد سهم مصرف الريان الإسلامي 1.9%. وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.8% متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5%.

صعود أرباح موانئ دبي العالمية

من ناحية أخرى أعلنت موانئ دبي العالمية، وهي من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، اليوم الخميس أن أرباحها قفزت نحو 52% في النصف الأول من 2021 مدعومة بارتفاع إنفاق المستهلكين وانتعاش التجارة العالمية.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر 1% بعد أن لامس في اليوم السابق ارتفاعا قياسيا، وخسر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 2.3% وهبط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.3%.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9% مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر مثل سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.9%. وبورصة البحرين مغلقة في عطلة عامة.

وفيما يلي إغلاقات البورصات العربية

السعودية.. خسر المؤشر 1.3 % مسجلا 11202 نقطة

أبوظبي.. تراجع المؤشر 1% إلى 7620 نقطة

دبي.. هبط المؤشر 0.8 % إلى 2838 نقطة

قطر.. زاد المؤشر 0.3 % إلى 11033 نقطة

مصر.. نزل المؤشر 0.9 % مسجلا 10809 نقاط

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.2 % إلى 3983 نقطة

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 7292 نقطة.