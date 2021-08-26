بورصات الخليج تهبط الخميس بقيادة المؤشر السعودي

كان خام برنت منخفضا 71 سنتا بما يعادل 1% إلى 71.54 دولار للبرميل

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس، وسجل المؤشر السعودي ثاني خسارة أسبوعية مع تراجع الأسهم الآسيوية بفعل المخاوف حيال زيادة حالات الإصابة بالسلالة دلتا من فيروس كورونا.

تراجع المؤشر السعودي

تثير حالات تفش جديدة لكوفيد-19 تغذيها السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي العالمي.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.3% متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.3% ونزول سهم شركة التعدين العربية السعودية 1.7 %.

وتعرضت الأسهم في المملكة لضغوط أيضا من تراجع أسعار النفط.

وكان خام برنت منخفضا 71 سنتا، بما يعادل 1%، إلى 71.54 دولار للبرميل.

وتسبب تجدد المخاوف إزاء الطلب في إنهاء موجة صعود استمرت ثلاث جلسات، في الوقت الذي استأنفت فيه المكسيك بعض إنتاج النفط.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.5% تحت وطأة تراجع سهم مجموعة اتصالات 1.2% وانخفاض سهم ألفا ظبي القابضة 1.6 %.

وقال دانيال تقي الدين كبير محللي السوق لدى إف.إكس بريموس “تحبس الأسواق أنفاسها بفعل مؤتمر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة، مقدما تلميحا عن موعد تقليص حجم برنامج شراء الأصول”.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.1 % متأثرا بتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.5 %.

وخسر المؤشر القطري 0.3 % مع نزول سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 2.3 %.

وفيما يلي إغلاقات البورصات العربية

السعودية.. هبط المؤشر 0.3 % مسجلا 11129 نقطة

أبوظبي.. خسر المؤشر 0.5% إلى 7625 نقطة

دبي.. انخفض المؤشر 0.1 % إلى 2900 نقطة

قطر.. نزل المؤشر 0.3 % إلى 11103 نقاط

البحرين.. زاد المؤشر 0.3 % إلى 1667 نقطة

سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 0.1 % إلى 3963 نقطة

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.4 % إلى 7447 نقطة