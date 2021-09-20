بورصات الخليج تهبط الإثنين مع انخفاض أسعار النفط

تراجعت بورصات الشرق الأوسط بختام جلسة اليوم الإثنين، مع انخفاض معظم البورصات الخليجية جراء انخفاض أسعار النفط ، وقادت دبي التراجعات في أسواق الأسهم، وفقا لوكالة رويترز.

انخفاض أسعار النفط

هوت الأسهم العالمية مع قلق المستثمرين بشأن المخاطر غير المباشرة على الاقتصاد العالمي من مشاكل مجموعة إيفرجراند الصينية العقارية ، بينما كانوا يتطلعون إلى أسبوع مليء باجتماعات البنك المركزي العالمي.

تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 1.2٪ ، حيث أغلقت معظم الأسهم على المؤشر على انخفاض ، بما في ذلك أكبر بنك الإمارات دبي الوطني ، الذي فقد 1.4٪.

قد يكون الانخفاض في الأسهم في دبي مؤقتًا حيث تستمر الأسس المحلية القوية في التحسن.

قال وائل مكارم ، كبير محللي السوق في إكسنس ، إنه بفضل التحسينات الصحية ، فإن صناعة السياحة المحلية تتفوق على نظيرها في البلدان الأخرى.

وتراجع المؤشر في أبوظبي 0.8 بالمئة متأثرا بفعل أكبر بنوك الدولة بنك أبوظبي الأول وشركة اتصالات للاتصالات اللذان هبطا 1 بالمئة لكل منهما.

نزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة مع خسارة مصرف الراجحي 0.6 بالمئة والمؤسسة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للبتروكيماويات 1.3 بالمئة.

وتسبب الدولار القوي في خفض أسعار النفط ، مع تضرر النفط الخام أيضًا من شركات الطاقة في خليج المكسيك الأمريكي الذي استأنف الإنتاج بعد أن أدت الأعاصير المتتالية في المنطقة إلى توقف الإنتاج.

يؤدي تعافي طاقة إنتاج الخام الأمريكية والشكوك حول مستويات الطلب في آسيا إلى تآكل قاعدة الدعم للسوق.

وقال مكارم إن المؤشر الرئيسي انخفض دون خط الاتجاه وقد يشهد بعض التصحيحات.

تراجع المؤشر القطري

خسر المؤشر القطري 0.4 بالمئة متأثرا بهبوط بنك قطر الإسلامي 1.1 بالمئة.

خارج منطقة الخليج ، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.6٪ ، مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، حيث تراجعت جميع الأسهم على المؤشر تقريبًا ، وتصدر البنك التجاري الدولي مصر خسائره.

وفيما يلي بيان بأداء بورصات الشرق الأوسط بختام جلسة الإثنين الموافق:

خسر مؤشر المملكة العربية السعودية 0.6٪ إلى 11328

انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 0.8٪ إلى 7746 نقطة

انخفض مؤشر دبي بنسبة 1.2٪ إلى 2872 نقطة

هبط مؤشر قطر 0.4 بالمئة إلى 11178 نقطة

خسرت مصر 1.6 بالمئة إلى 10711 نقطة

ارتفع مؤشر عمان 0.1 بالمئة إلى 3945 نقطة