بورصات الخليج تهبط الأحد بعد فشل اتفاق خفض إنتاج البترول

تراجعت بورصات الخليج الأحد بحدة، بقيادة بورصة السعودية التي بلغت أقل مستوياتها خلال أكثر من 3 سنوات، بعد انهيار اتفاق منظمة الدولة المصدرة للبترول (الأوبك) مع روسيا بشأن خفض إنتاج البترول.

ورفضت روسيا دعم خفض أعمق في إنتاج البترول بغية التأقلم مع عدوى فيروس كورونا.

وردت منظمة الأوبك بإلغاء جميع القيود المقررة على إنتاج الدول الأعضاء بموجب اتفاق مع روسيا استمر لثلاث سنوات.

أدى إلغاء الاتفاق إلى تراجع أسعارالعقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9.4%، وهو أكبر هبوط يومي منذ ديسمبر 2008، واستقر السعر عند 45.27 دولار للبرميل.

بورصات الخليج تتراجع

وهبط مؤشر بورصة السعودية بنسبة 8.32% مسجلا أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2017، وسط تراجع معظم أسهم الشركات المدرجة في المؤشر.

وهبط سهم شركة أرامكو المملوكة للحكومة السعودية بنسبة 9.1% ليسجل أكبر تراجعا يوميا له يصل إلى 30 ريالا (8.00 دولار).

وتم تداول السهم لما دون سعر الطرح الأولي المقدر بـ32 ريالا للمرة الأولى.

وقالت ماريا سالم رئيسة قسم المؤسسات لدى شركة دامان للأوراق المالية: “يتعرض سهم أرامكو لضغوط بسبب فشل الاتفاق”.

وهبط سهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري الأكبر في البلاد بنسبة 7.1% و 10% على التوالي.

وتخطط السعودية التي خفضت سعر البيع الرسمي لخام البترول في أبريل الماضي لزيادة إنتاجها من البترول لأعلى من 10 ملايين برميل يوميًا الشهر القادم.

ومن بين بورصات الخليج، هبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة 10% مسجلا ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق.

وضغطت أسهم الشركات المالية على المؤشر بأكبر مستوى، كما هبط سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 9.3%، ودبي بنسبة 7.9% مسجلا أكبر تراجع يومي منذ أكتوبر 2008، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 9.6%، وسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 7.7%.

وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 5.4% مسجلا أكبر هبوط يومي خلال خمس سنوات، وبنك أبوظبي الأول القيادي بنسبة 6.7%.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.9% تحت ضغط من تراجع سهمي بنك قطر الوطني الأكبر في الخليج وشركة صناعات قطر بنسبة 4.7% و 3.6% على التوالي.

بورصات الخليج

تراجع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 8.3% ليصل إلى 6,846 نقطة، ومؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 5.4% ليصل إلى 4,394 نقطة، ودبي بنسبة 7.9% ليصل إلى 2,267 نقطة.

أما مؤشر بورصة قطر فهبط بنسبة 2.9% ليصل إلى 9,037 نقطة.

وهبط مؤشر البحرين بنسبة 3.4% ليصل إلى 1,563 نقطة، وعمان بنسبة 2.8% ليصل إلى 3,995 نقطة، والكويت بنسبة 10% ليصل إلى 5,750 نقطة.