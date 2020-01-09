بورصات الخليج تنتعش بقيادة الأسهم السعودية وصعود أرامكو

انتعشت بورصات الخليج اليوم الخميس بدعم من تحسن أداء الأسهم السعودية وتفوقها على نظيرتها في المنطقة كما ارتفعت أسهم شركة أرامكو عملاق النفط السعودي وذلك في ظل إقبال المستثمرين على تعديل مراكزهم بما يتوافق مع الإشارات الدالة على وقف التصعيد بين طهران وواشنطن.

العقوبات الاقتصادية

وقالت وكالة رويترز إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فضل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني بتشديد العقوبات الاقتصادية بدلا من العمل العسكري.

وأطلقت إيران أمس صواريخ استهدفت القواعد العسكرية التي تتواجد بها القوات الأمريكية في العراق انتقاما لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية.

المؤشر السعودي

وارتفع المؤشر السعودي الاسترشادي بنسبة 2.7% ليحقق أفضل أداء له منذ أكتوبر 2018.

أرامكو

وارتفعت أسهم بنك الراجحي بنسبة 2.3% بينما قفزت أسهم شركة أرامكو بنسبة 2.3% لتصل إلى 35 ريالا لتتوقف خسائر استمرت أربعة أيام على التوالي.

وبلغت قيمة أسهم أرامكو التي تم تداولها اليوم نحو 897.2 مليون ريال (239.19 مليون دولار) بنهاية التعاملات.

وتم تداول نحو 25.8 مليون سهم لأرامكو، حسب بيانات شركة “ريفنتف”.

بورصة دبي

وتعافت بورصة دبي بنسبة 1.3% بعد مرور يوم على هبوطها بنسبة 1.2% بقيادة مكاسب أسهم الشركات المالية.

وارتفعت أسهم بنك دبي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.3%.

وارتفعت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2%.

أبو ظبي

وارتفعت بورصة أبو ظبي بنسبة 1.1% بدعم من صعود أسهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 1.3% وصعود أسهم بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 1.7%.

بورصة قطر

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 1% بقيادة أسهم مصرف الريان وبنك قطر الوطني بنسبة 2.3% و 0.8% على التوالي.

بورصة الكويت

وارتفعت بورصة الكويت بنسبة 1.9% بدعم من صعود جميع الأسهم المدرجة في المؤشر.

بورصات الخليج

وارتفعت بورصة السعودية بنسبة 2.7% لتصل إلى 8,346 نقطة.

وارتفعت أسهم أبو ظبي بنسبة 1.1% لتصل إلى 5,076 نقطة.

وارتفعت أسهم دبي بنسبة 1.3% لتصل إلى 2,749 نقطة.

وارتفعت أسهم قطر بنسبة 1% لتصل إلى 10,444 نقطة.

وارتفعت أسهم البحرين بنسبة 0.8% لتصل إلى 1,597 نقطة.

وارتفعت أسهم عمان بنسبة 0.8% لتصل إلى 3,977 نقطة. وارتفعت أسهم الكويت بنسبة 1.9 لتصل إلى 6,929 نقطة.