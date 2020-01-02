بورصات الخليج تنتعش بدعم من أسهم الخدمات المالية

تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط تعزز المخاوف بشأن المعروض من البترول

ارتفعت معظم بورصات الخليج الخميس بدعم من أسهم الخدمات المالية في ظل صعود أسعار البترول، وانتعاش آمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

العلاقات التجارية

وارتفعت أسعار البترول الخميس بدعم من تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبفضل هذا هدأت مخاوف الطلب.

ومن ناحية أخرى، تتسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط في تعزيز المخاوف بشأن المعروض.

الاتفاق التجاري

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين سيتم توقيعها يوم 15 يناير في البيت الأبيض.

البورصة السعودية

وارتفعت البورصة السعودية بنسبة 0.3%، كما ارتفعت أسهم بنك الراجحي بنسبة 0.5%، وارتفعت أسهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 0.7%.

وذلك بعد مرور يوم على اقتراح تقدم الأخير بشأن التوزيعات النقدية خلال النصف الثاني من 2019.

أرامكو

وارتفعت أسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات بنسبة 0.5%، وأعلنت الشركة الأربعاء الماضي البدء في عملياتها في ست مواقع، وارتفعت أسهم شركة أرامكو المملوكة للحكومة السعودية بنسبة 0.1% عند 35.2 ريال.

مؤشر دبي

وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.2%، كما ارتفعت أسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.5%، وشركة دبي للاستثمارات بنسبة 1.5%.

مؤشر قطر

وارتفع مؤشر قطر الرئيسي بنسبة 0.1%، وارتفعت أسهم مصرف الريان بنسبة 2.3% وأسهم بنك الدوحة بنسبة 5.1%.

شركة المساعيد

وتقلصت المكاسب جراء تراجع شركة المساعيد للبتروكيماويات التي هبطت أسهمها بنسبة 3.6%.

مؤشر أبو ظبي

ولم تطرأ تغييرات على مؤشر أبو ظبي، وارتفعت أسهم شركة الاتصالات بنسبة 0.2%، وأسهم شركة الواحة كابتل بنسبة 6%.

بورصات الخليج

وارتفعت أسهم بورصة البحرين بنسبة 0.12% لتصل إلى 1,612.05 نقطة.

وارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.15% لتصل إلى 2,769.09 نقطة.

وارتفعت بورصة أبو ظبي بنسبة 0.48% لتصل إلى 5,100.27 نقطة.

وارتفعت بورصة السعودية بنسبة 0.46% لتصل إلى 8,397.01 نقطة.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.83% لتصل إلى 10,511.70 نقطة.

وارتفعت بورصة عمان بنسبة 0.15% لتصل إلى 4,005.08 نقطة.