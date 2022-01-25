أسواق عربية

بورصات الخليج تغلق مرتفعة الثلاثاء وسط صعود أسعار النفط

صعد سهم مصرف قطر الإسلامي 2.2 بالمئة
أيمن عزام 6:17 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 6:17 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء، حاذية حذو الأسهم العالمية وصعود أسعار النفط، بينما تذكي مخاطر جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط المخاوف من تعطل للإمدادات في سوق تشهد بالفعل شحًا في المعروض.

صعود بورصات الخليج

وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلسة التداول مرتفعًا 0.3 بالمئة بدعم من قطاع الطاقة والقطاع المالي.

وصعد سهم العملاق النفطي أرامكو السعودية 0.8 بالمئة، بينما ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة.

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 وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي للأسهم 0.4 بالمئة، بعد أن سجل في الجلسة الماضية أكبر هبوط في أكثر من شهر، يقوده سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي صعد 1.9 بالمئة في حين ارتفع سهم إعمار العقارية 1.1 بالمئة.


وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في أبوظبي مرتفعًا 0.1 بالمئة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.2 بالمئة.

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 وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 0.5% مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.5%، فيما زاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات 1.8%.

وقال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي للشركة ، إن سابك تعتزم إنشاء مصنع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية في المملكة بعد بدء إنتاج مصنع مماثل في كوريا الجنوبية قبل نهاية العام.

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وفي قطر، أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم الجلسة مرتفعا 0.2 بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.2 بالمئة وسهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية منخفضا 0.6 بالمئة، مواصلًا خسائره لثالث جلسة على التوالي، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة.

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بقلم أيمن عزام

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