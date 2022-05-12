بورصات الخليج تغلق متراجعة الخميس بقيادة مؤشر أبوظبي

تراجعت بورصات الخليج، في ختام تعاملات الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، تصدرها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 6.121% خاسرًا 596.65 نقطة ليغلق عند مستوى 9150.63 نقطة.

و أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 5.72% خاسرًا 201.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3326.57 نقطة.

تراجع بورصات الخليج

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 4.06% خاسرًا 543.78 نقطة ليغلق عند مستوى 12835.30 نقطة.

وهبط 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 6.30%.

وقفز 19 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “صادرات” بنسبة 9.98%، ثم سهم “ساكو” بنسبة 2.67%.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 5.72% خاسرًا 201.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3326.57 نقطة.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 7.3%.

وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.91%.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 9.56%.

وتراجع 45 سهمًا على رأسها سهم “مصرف أبو ظبي الإسلامي” بنسبة 10%، ثم سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 10%.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 2.58% خاسرًا 51.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1959.67 نقطة.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 206.74% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.54%.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 21.98% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.92%.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 2.43% خاسرًا 327.79 نقطة ليغلق عند مستوى 13143.53 نقطة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 3.51%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 3.36% خاسرًا 273.39 نقطة ليغلق عند مستوى 7868.83 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.38% خاسرًا 305.82 نقطة ليغلق عند مستوى 8737.16 نقطة.

وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 5.30%.