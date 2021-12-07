بورصات الخليج تغلق متباينة الثلاثاء وصعود مؤشر دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.96%

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.79% رابحًا 87.13 نقطة ليغلق عند مستوى 11108.20 نقطة.

صعود مؤشر دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.96% رابحًا 30.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3192.84 نقطة.

وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.18% خاسرًا 67.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8983.156 نقطة. وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 5.43%.

وقفز 181 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “وفرة” بنسبة 10%.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% رابحًا 57.64 نقطة ليغلق عند مستوى 7041.82 نقطة.

وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 5.33%.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 3.68%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.88%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.16%.



وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.18% خاسرًا 67.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8983.156 نقطة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.10%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة مخازن زي” بنسبة 12.5%.





وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.09% خاسرًا 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1770.60 نقطة.

وانخفض ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 18.19% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.06%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 37.99% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 3.12%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.62%.

كما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 18.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.77%.