بورصات الخليج تغلق متباينة الإثنين وصعود المؤشر السعودي  

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.60% رابحًا 80.16 نقطة ليغلق عند 13543.25 نقطة.
وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت الأسواق الإماراتية والبحرينية، وهبطت قطر للجلسة الثانية.
وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%.
وقفز 59 سهمًا على رأسها سهم “البلاد” بنسبة 7%، ثم سهم “السعودي الفرنسي” بنسبة 5.56%.
بورصات الخليج تتباين
وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.13% رابحًا 92.68 نقطة ليغلق عند 8329.78 نقطة
وصعدت 8 قطاعات فى بورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.65%
بورصة دبي
فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.79% خاسرًا 29.22 نقطة ليغلق عند مستوى 3653.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 386.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5660 صفقة لنحو 33 سهمًا.
وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.08%.
وارتفعت 6 أسهم فى بورصة دبي، على رأسها سهم الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 3.78%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 3.13%.
بورصة أبو ظبي
وتراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.927% خاسرًا 93.76 نقطة ليغلق عند مستوى 10018.75 نقطة،
وهبطت 7 قطاعات فى بورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.36% أعقبه الصناعات بنسبة 1.02%.
وارتفع 14 سهمًا فى بورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 7.09%،
بورصة البحرين
وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.57% خاسرًا 11.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2067.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.5 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون دينار بحريني،
وتراجع فى بورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة18%.
بورصة قطر
وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.59% خاسرًا 222.93 نقطة ليغلق عند مستوى 13764.05 نقطة،
وهبطت 7 قطاعات فى بورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 1.76%،