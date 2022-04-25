بورصات الخليج تغلق متباينة الإثنين وصعود المؤشر السعودي  

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.60% رابحًا 80.16 نقطة ليغلق عند 13543.25 نقطة.

وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت الأسواق الإماراتية والبحرينية، وهبطت قطر للجلسة الثانية.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%.

وقفز 59 سهمًا على رأسها سهم “البلاد” بنسبة 7%، ثم سهم “السعودي الفرنسي” بنسبة 5.56%.

بورصات الخليج تتباين

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.13% رابحًا 92.68 نقطة ليغلق عند 8329.78 نقطة

وصعدت 8 قطاعات فى بورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.65%

بورصة دبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.79% خاسرًا 29.22 نقطة ليغلق عند مستوى 3653.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 386.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5660 صفقة لنحو 33 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.08%.

وارتفعت 6 أسهم فى بورصة دبي، على رأسها سهم الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 3.78%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 3.13%.

بورصة أبو ظبي

وتراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.927% خاسرًا 93.76 نقطة ليغلق عند مستوى 10018.75 نقطة،

وهبطت 7 قطاعات فى بورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.36% أعقبه الصناعات بنسبة 1.02%.

وارتفع 14 سهمًا فى بورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 7.09%،

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.57% خاسرًا 11.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2067.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.5 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون دينار بحريني،

وتراجع فى بورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة18%.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.59% خاسرًا 222.93 نقطة ليغلق عند مستوى 13764.05 نقطة،

وهبطت 7 قطاعات فى بورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 1.76%،