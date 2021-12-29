بورصات الخليج تغلق متباينة الأربعاء.. وتراجع الأسهم السعودية

تباينت بورصات الخليج في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 1.02% خاسرًا 115.48 نقطة ليغلق عند مستوى 11199.84 نقطة. وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.78% خاسرًا 24.97 نقطة ليغلق عند مستوى 3174.09 نقطة. وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.71% رابحًا 59.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8450.527 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.15% رابحًا 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1793.88 نقطة.

أعلنت بورصة البحرين تعطلها رسميًا يوم الأحد الموافق 2 يناير الحالي، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، على أن يستأنف العمل في البورصة يوم الاثنين الموافق 3 يناير المقبل.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 2.5%.

وقفز 18 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “إعمار” بنسبة 3.06%.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها السلع بنسبة 3.34%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 14.85%.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.67%.

تراجع الأسهم السعودية

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.44%.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة أم القيوين للاستثمارات العامة” بنسبة 10.58%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 45.11% مدفوعًا بصعود سهم شركة بي إم إم آي بنسبة 2.05%.