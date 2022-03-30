أغلقت البورصات الخليجية متباينة في ختام تعاملات الأربعاء، إذ صعدت 3 أسواق خليجية بنهاية تعاملات يوم الأربعاء وسط تأرجح أداء الأسواق العالمية وأسعار النفط مع تقييم المستثمرين للتعهدات الروسية المتعلقة بخفض التصعيد بأوكرانيا، فيما سيطرت عمليات جني الأرباح السريعة على بورصتَي السعودية وقطر.

تباين البورصات الخليجية

وفي السعودية، تراجع المؤشر العام للسوق المالي «تاسي» بنسبة 0.69% ليصل إلى 13004.31 نقطة بفعل هبوط سهم بن داود بنسبة 4.5% بعد الكشف عن النتائج السنوية، ودار الأركان بنسبة 3.8% وكيان السعودية 2.6% والدريس 2.4% وسبكيم العالمية 2.4% ومعادن 2.2%.

وتصدر سهم «أسترا السعودية» الارتفاعات بأكثر من 8.8% وارتفع سهم «ساب تكافل» بنسبة 5.5%، وتصدر سهم «أسيج» تراجعات اليوم بنسبة 5.24%، وأنهى «مؤشر نمو حد أعلى»، التعاملات على تراجع بنسبة 0.64% مغلقاً عند 24956.27 نقطة.

قطر

وفي قطر، تراجع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 0.60% تزامناً مع هبوط سهم قامكو 2.57% وسهم العامة للتأمين 2.3% وسهم الخليج الدولية 2.12% وبلدنا القطرية 1.2% وصناعات قطر 1.7%.

الكويت

وفي المقابل، ارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 9050.34 نقطة بدعم من ارتفاع سهم تحصيلات 16.15%، وصعود سهم استثمارات الكويتية 8.5%، وسهم عربي قابضة 7.62%، وسهم شركة التقدم الكويتية 5.26%، وكفيك 4.05%. وفي المقابل، تراجع سهم الأنظمة 5%، والمعدات وياكو ويوباك ومتحدة 4.3% و4.1% و3.8% و3.09% على التوالي.

البحرين

وارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.15% مع صعود سهم الاتصالات البحرينية – بتلكو 4.64% وإنوفست 4.44% وبنك السلام 1.09% وإي بي إم تيرمينالز 0.3% فيما نزل سهم ألبا 1.3%.

مسقط

وزاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.18% بالغاً 4202.57 نقطة بدعم ارتفاع سهم أعلاف ظفار 5% والأنوار للاستثمارات بنسبة 4.5% ومنتجات الألمنيوم 4.4% ومسقط للتمويل 3.45%.