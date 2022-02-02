بورصات الخليج تغلق متباينة الأربعاء.. وتراجع الأسهم السعودية

تباينت بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.82% خاسرًا 100.77 نقطة، ليغلق عند مستوى 12192.61 نقطة.

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بينما ارتفعت الأسواق الإماراتية، وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 1.22%، وقفز 62 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “معدنية” بنسبة 7.45%.

تباين بورصات الخليج

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 1 نقطة ليغلق عند مستوى 7379.50 نقطة.

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسرًا 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8030.30 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحًا 4 نقطة ليغلق عند مستوى 6105.74 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.1% رابحًا 6.34 نقطة ليغلق عند مستوى 6415.08 نقطة.

وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.06%.

وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.20% رابحًا 3.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1818.75 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 114.86% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.84%.

وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.202% رابحًا 17.64 نقطة ليغلق عند مستوى 8734.93 نقطة.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.94%.

وارتفع 33 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة رأس الخيمة العقارية” بنسبة 5.45%.



وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.11% رابحًا 3.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3174.33 نقطة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 0.58%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.48%.