بورصات الخليج تغلق على تباين وسط صعود المؤشر القطري

أغلقت بورصات الخليج على تباين اليوم الثلاثاء، ودفعت أسهم القطاع المالي البورصة السعودية للهبوط في حين لقي المؤشر القطري دعما من الأسهم العقارية.

وتراجع المؤشر القياسي للأسهم السعودية بنسبة 0.6% بفعل هبوط سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%.

و نزل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.8%.

وهبط المؤشر الرئيسي في بورصة دبي بنسبة 0.3% مدفوعا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.3% وتراجع سهم بنك المشرق بنسبة 0.4%.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.1% بفضل صعود بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.1% وسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.2%.

وجاء في وثيقة أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، كلف بنوكا لترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل إصدار سندات مقومة بالدولار.

المؤشر القطري يرتفع

وفي البورصة القطرية، صعد المؤشر بنسبة 0.8%.

وقادت الاتجاه الصعودي الشركة المتحدة للتنمية التي قفز سهمها بنسبة 10% بينما صعد سهم بروة العقارية بنسبة 3.7%.

وارتفع سهم شركة الخليج للمخازن، وهي غير مدرجة على المؤشر، بنسبة 6.4%.

وذلك بعد أن أعلنت عن اعتماد الشركة ”كأول داعم إقليمي والمزود اللوجيستي الرسمي“ لنهائيات كاس العالم لكرة القدم في قطر لعام 2022.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في البورصة المصرية بنسبة 0.5% بعد خسائر على مدى ثلاث جلسات.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.8%.

تعاملات الإثنين

وفي ختام تعاملات الأثنين، تراجعت أغلب البورصات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط في جراء هبوط أسعار النفط متأثرة باحتمالات عودة الإنتاج الليبي، بينما تؤجج زيادة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم المخاوف بشأن الطلب.

وبحلول الساعة 1227 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 99 سنتا، أو بنسبة 2.1%، إلى 42.23 دولار للبرميل.

وقال مديرون تنفيذيون وعمال في مصاف للتكرير ومحللون في قطاع الطاقة إن المصافي العالمية تخفض إنتاجها من الوقود مع اقتراب الخريف وتعثر تعافي الطلب من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



وتراجع المؤشر القياسي في سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.9%، مع هبوط سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.6% وبنك الرياض بنسبة 2%.

ونزل المؤشر الرئيسي في بورصة دبي بنسبة 2.2 %، تحت وطأة انخفاض بنسبة 2.8% في سهم بنك دبي الإسلامي.

وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 3.3%.

وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 1.2%، متأثرا بهبوط سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، بنسبة 1.6% بينما تراجع سهم اتصالات الإمارات بنسبة 1%.



