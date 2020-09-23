بورصات الخليج تغلق على تباين الأربعاء وصعود سهم دبي الإسلامي

أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط على تباين يوم الأربعاء في غياب عوامل جديد توجه التداولات، في حين قاد سهم دبي الإسلامي صعود مؤشر دبي.

صعود سهم دبي الإسلامي

صعد مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.9%، لينهي خسائر استمرت على مدى ثلاث جلسات، بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.4%.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1%. صعود سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1%

ويوم الثلاثاء، أعلنت شركة المدفوعات نتورك إنترناشونال تمديد اتفاق الخدمات المشتركة مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.2% بفعل انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.4%.

وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.9%.

وتراجع مؤشر قطر بنسبة 0.6% بفعل نزول سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 0.9%.

انخفض سهم البنك التجاري بنسبة 1.7%.

وارتفع المؤشر المصري القيادي بنسبة 0.2% بفضل صعود سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة 1.3%.

والبورصة السعودية مغلقة اليوم في عطلة عامة.

تعاملات الثلاثاء

أغلقت بورصات الخليج على تباين اليوم الثلاثاء، ودفعت أسهم القطاع المالي البورصة السعودية للهبوط في حين لقي المؤشر القطري دعما من الأسهم العقارية.

وتراجع المؤشر القياسي للأسهم السعودية بنسبة 0.6% بفعل هبوط سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%.

ونزل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.8%.

وهبط المؤشر الرئيسي في بورصة دبي بنسبة 0.3% مدفوعا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.3% وتراجع سهم بنك المشرق بنسبة 0.4%.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.1% بفضل صعود بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.1% وسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.2%.

وجاء في وثيقة أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، كلف بنوكا لترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل إصدار سندات مقومة بالدولار.

وفي البورصة القطرية، صعد المؤشر بنسبة 0.8%.

وقادت الاتجاه الصعودي الشركة المتحدة للتنمية التي قفز سهمها بنسبة 10% بينما صعد سهم بروة العقارية بنسبة 3.7%.

وارتفع سهم شركة الخليج للمخازن، وهي غير مدرجة على المؤشر، بنسبة 6.4%.

وذلك بعد أن أعلنت عن اعتماد الشركة ”كأول داعم إقليمي والمزود اللوجيستي الرسمي“ لنهائيات كاس العالم لكرة القدم في قطر لعام 2022.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في البورصة المصرية بنسبة 0.5% بعد خسائر على مدى ثلاث جلسات.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.8%.