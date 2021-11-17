بورصات الخليج تغلق على تباين الأربعاء مع استمرار هبوط أسعار النفط

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية متباينة، اليوم الأربعاء، فارتفعت في ثلاث وانخفضت في أربع، مع استمرار هبوط أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة.

استمرار هبوط أسعار النفط

وانخفضت اليوم عقود خام برنت القياسي، تسليم يناير، بمقدار 45 سنتا أو بنسبة 0.55 بالمئة، إلى 81.98 دولارا للبرميل، ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58 بالمئة، إلى 79.28 دولارا لبرميل.

وسجل مؤشر السوق السعودية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 11833.54 نقطة، بدعم أسهم عقارية أبرزها “العقارية” و”جبل عمر”، مرتفعين 6.64 و4.07 بالمئة على الترتيب، وزاد سهم البنك الأهلي السعودي 1.75 بالمئة.

وفي الإمارات، هبط مؤشر بورصة دبي 0.77 بالمئة إلى 3261.7 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهم سوق دبي المالي و”إعمار” العقارية، منخفضين 5.08 و1.93 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر سوق أبوظبي 0.17 بالمئة إلى 8337.7 نقطة، وقاد الخسائر سهم الوطنية تكافل للتأمين منخفضا 18.74 بالمئة، وهبط سهم منازل العقارية بنسبة 3.33 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.31 بالمئة إلى 11959.5 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة بنك قطر الدولي و”صناعات قطر” منخفضين 0.96 و0.56 بالمئة على الترتيب.

وسجل المؤشر الأول في سوق الكويت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.03 بالمئة وأغلق على 7866.2 نقطة، وقاد المكاسب السهمان العقاريان “التعمير” و”سنام”، مرتفعين 10 و6.64 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر بورصة مسقط 0.44 بالمئة إلى 4050.2 نقطة، مدعوما خصوصا بمكاسب أسهم بنوك، يتصدرها بنكا “نزوى” و”صحار”، مرتفعين 2.13 و0.94 بالمئة على الترتيب.

وسجل مؤشر البحرين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1786.9 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما بنكي “الأهلي المتحد” والوطني البحريني، منخفضين 1.04 و0.16 بالمئة على الترتيب. –