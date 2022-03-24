بورصات الخليج تغلق الخميس مرتفعة مع تزايد شهية المخاطرة

صعدت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات الخميس، إذ عززت 5 أسواق خليجية مكاسبها، مع تزايد شهية المخاطرة لدى المستثمرين وسط التوقعات بارتفاع تدفقات الصناديق العالمية بها إضافة للمضي قدماً في طرح شركات حكومية وارتفاع أسعار النفط عالمياً والتي تمثل أكبر عائد لأغلب دول المنطقة.

بورصات الخليج تصعد الخميس

وارتفع مؤشر تداول الرئيسي بالسوق السعودية بنسبة 0.03% عند 12948.37 نقطة ليبقى عند أعلى مستوى إغلاق منذ عام 2006 مع صعود سهم دار المعدات بنسبة 9.95 وأميانيت 7.8% ورعاية للتأمين 6.3% وسبكيم العالمية 4.3% وبترورايغ 4.25% وكيمانول 2.6% وسابك عملاق البتروكيماويات 0.15%.

و نزل سهم الجين القابضة بأكثر من 2.9%، سهم التعاونية 2.78%.

ونزل سهم مجموعة تداول 1.93% والكابلات السعودية 1.44% وانخفض سهم البنك الأهلي السعودي 0.7% ومصرف الراجحي بنسبة 0.76%.

وسجلت أسهم كل من «سبكيم العالمية» و«دله الصحية» و«مبكو» أعلى إغلاق منذ الإدراج بالسوق السعودي.

الكويت

وارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 8926.14 نقطة مع صعود سهم الفنادق الكويتية 9.8%، واستمرار صعود سهم أسمنت القيوين 9.8%، كما ارتفع سهم يوباك 5.4%، وارتفع سهم لاند العقارية 3.09% وأهلي متحد 2.62%.

قطر

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.79% وذلك بعد أن بلغ مستوى 13631.97 نقطة بدعم صعود سهم الإسلامية القابضة 5.6%، والمستثمرين القابضة 3.4%، وسهم قطر الدولي 3.24% وقطر الوطني 1.53% ومصرف قطر الدولي 3.24%، وأعمال القابضة 1.44% والمتحدة للتنمية 1.2%.

البحرين

وزاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.37% مع ارتفاع سهم إنوفست 2.22% والأهلي المتحد- البحرين 1.5% والبحرين الوطني 0.29% ومجموعة جي أف أتش 0.62%.

مسقط

وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.15% تزامناً مع صعود سهم عمان كلورين بنسبة 10% وجلفار للهندسة والمقاولات 7.045 والوطنية للتمويل 2.6% والمتحدة للتمويل 2.53% وعمانتيل 1.35% وأسمنت عمان 1.3%.