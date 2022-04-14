بورصات الخليج تغلق الخميس متباينة وصعود الأسهم السعودية

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.6% رابحًا 80.81 نقطة ليغلق عند مستوى 13621.08 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.07% رابحًا 2.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3584.98 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.10% خاسرًا 2.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2100.67 نقطة.

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.406% خاسرًا 141.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9947.74 نقطة.

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.47% خاسرًا 67.31 نقطة ليغلق عند مستوى 14125.07 نقطة.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.04%>

وقفز 148 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الوطنية” بنسبة 9.96%.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 3.92%.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 2.02%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 11%.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 18.38% بضغوط تراجع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%.

وانخفض قطاعي المرافق والمواد الأساسية ببورصة أبو ظبي بنسبة 3.62%، 0.88%، على التوالي.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة ريسبونس بلس القابضة” بنسبة 15%. وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%.