ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.51% خاسرًا 18.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3501.83 نقطة. وتصدرت البورصات المرتفعة المؤشر العام لبورصة الكويت، بنسبة 0.85% رابحًا 69.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8153.54 نقطة.

صعود بورصات الخليج

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.32% رابحًا 41.54 نقطة ليغلق عند مستوى 13206.88 نقطة.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 4.28%.

وقفز 55 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “أكوا باور” بنسبة 9.97%.

وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.29% رابحًا 29.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10100.79 نقطة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.59%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي، على رأسها سهم “شركة إشراق للاستثمار” بنسبة 14.87%.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.55% رابحًا 11.42 نقطة ليغلق عند مستوى 2093.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 58.61% مدفوعًا بارتفاع سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.82%.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 3.16%.

بورصة دبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.51% خاسرًا 18.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3501.83 نقطة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.06%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5%.