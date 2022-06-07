بورصات الخليج تغلق الثلاثاء متراجعة مع هبوط أسعار النفط

انخفضت بورصات الخليج بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء مع تحول أسعار النفط للهبوط وسيطرة عمليات جني الأرباح السريع على سلوك المتعاملين تزامنًا مع تذبذب أسواق الأسهم العالمية، وسط التوقعات باستمرار البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم القياسي.

وتراجع مؤشر السوق السعودية الرئيسي «تاسي» بنسبة 1.24%، مع تراجع كل من مصرف الراجحي 1.86%، وسابك عملاق البتروكيماويات 1.6%،

ونزل سهم البنك الأهلي أكبر بنك بالمملكة 2.05%، وأرامكو السعودية 1.22%، ومعادن 2.8%، والسعودي الفرنسي 2.7%، ومجموعة تداول 2.6%، وبنك الرياض 2.4%.

في المقابل ارتفع سهم دار الأركان بأكثر من 3% عند 13.74 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق منذ 2018.

بورصات الخليج تغلق متراجعة

وانخفض مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 0.4% بالغًا 8461.99 نقطة مع انخفاض سهم أعيان العقارية 10.6%، واستثمارات 7.06%، والمعامل 6.4%، والامتيازات الخليجية 5%.

وتراجع سهم سهم شركة علي الغانم وأولاده الكويتية للسيارات كأول شركة سيارات عائلية خليجية يتم تداول أسهمها بسوق الأوراق المالية في أول جلسة له بالبورصة 6.9%، وبلغ سعر السهم 888 فلسًا في نهاية التداولات.

كان تحالف البنوك الاستثمارية ومديرو الاكتتاب في الشركة قد أعلنوا نجاح عملية الاكتتاب الخاص بها وتلقّي طلبات أولية للاكتتاب قيمتها 1.08 مليار دينار (3.53 مليار دولار) بتغطية قاربت 11 مرة من قيمة الطرح.

واستهدف الاكتتاب طرح نحو 124.88 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر بلغ 793 فلسًا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تصل إلى 99 مليون دينار للمستثمرين المؤهلين من أجل زيادة قاعدة المساهمين كأحد المتطلبات الأساسية للإدراج في السوق الأول لبورصة الكويت. ويعتبر هذا الطرح «هو الأكبر في بورصة الكويت»، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات هي إحدى الشـركات المساهمة المتخصصة في مجال المركبات بالكويت والموزع الرسمي لعلامات تجارية عالمية، تضم سيارات ومركبات النقل الثقيل والمعدات،

بالإضافة إلى قنوات التوزيع ومراكز الصيانة وقطع الغيار وخدمات تأجير السيارات وفحصها وغيرها من المنتجات والخدمات.

وأما في باقي أسواق المال الخليجية، اليوم، فقد تراجع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 0.14% بالغًا 12959.13 نقطة مع تراجع سهم المجموعة الطبية 3.8%، والأهلي القطري 3.6%.

وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.13% بالغًا 4129.72 نقطة مع انخفاض سهم سيمبكورب صلالة 8.97%، والخليج للكيماويات 8.08%.

وانخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 1.2% بالغًا 1878.78 نقطة مع تراجع سهم استيراد الاستثمارية 3.6%، والأهلي المتحد- البحرين 3.3%، والاتصالات البحرينية- بتلكو بنسبة 1.2%، والبحرين الوطني 0.8%، وجي إف إتش المالية 0.6%، وأي بي تيرمينالز 0.4%.