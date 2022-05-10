بورصات الخليج تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة الأسهم السعودية

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، تصدرها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 2.21% خاسرًا 305.54 نقطة ليغلق عند مستوى 13509.31 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.95% خاسرًا 39.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1988.28 نقطة.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.36%.

وقفز 47 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “اتحاد الخليج الأهلية” بنسبة 5.58%.

تراجع بورصات الخليج

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.66% خاسرًا 24.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3597.88 نقطة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.99%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 11.11%.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.871% خاسرًا 86.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9870.7 نقطة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 5.73%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 3.70%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “الشركة العالمية القابضة” بنسبة 5.92%.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 505.36% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 8.53%.

وتراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.51% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.47% خاسرًا 62.86 نقطة ليغلق عند مستوى 13450.01 نقطة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.03% خاسرًا 86.63 نقطة ليغلق عند مستوى 8301.15 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% خاسرًا 101.79 نقطة ليغلق عند مستوى 9232.83 نقطة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.22%.