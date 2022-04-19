تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 1.66% خاسرًا 227.57 نقطة ليغلق عند مستوى 13505.57 نقطة.

تباين بورصات الخليج

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.411% خاسرًا 40.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9870.23 نقطة.

وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.15% خاسرًا 3.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2092.66 نقطة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.63% رابحًا 58.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3646.18 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 2.93%.

وقفز 47 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “أنابيب الشرق” بنسبة 6.51%.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.31%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي، على رأسها سهم “شركة الوطنية للتكافل” بنسبة 11.02%.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 18.38% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها العقارات بنسبة 3.02%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.47%.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 8.99%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% رابحًا 55.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8288.29 نقطة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها الصناعة بنسبة 3.07%.