بورصات الخليج تغلق الاثنين متراجعة بقيادة أسواق المال الكويتية

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على رأسها مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 2.14% خاسرًا 168.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7700.78 نقطة.

وتعطلت أسواق المال الإماراتية على إثر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.78% خاسرًا 234.40 نقطة ليغلق عند مستوى 12914.89 نقطة،

وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.33% خاسرًا 304.60 نقطة ليغلق عند مستوى 22540.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 174.7 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 4.47%.

وقفز 28 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “صادرات” بنسبة 9.91%.

بورصة البحرين

كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.51% خاسرًا 10.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1960.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 513.1 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 76.98% بضغوط هبوط أسهم البنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.11%، 0.6%، 0.47%، 0.32%، على التوالي، وصعد سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.2%.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 114.86% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألومنيوم البحرين بنسبة 1.96%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.56% خاسرًا 200.69 نقطة ليغلق عند مستوى 12675.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 173 مليون سهم بقيمة 854.2 مليون ريال عبر تنفيذ 30.7 ألف صفقة، وتراجع 27 سهمًا، وارتفع 20 سهمًا، واستقر سهمين.

وانخفض قطاعا البنوك والخدمات المالية والتأمين ببورصة قطر، بنسبة 2.86%، 0.48%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.14% خاسرًا 168.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7700.78 نقطة،

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.42% خاسرًا 211.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8525.48 نقطة.

ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.11% خاسرًا 67.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6011.41 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.97% خاسرًا 61.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6267.46 نقطة.

وهبط 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.74%.