تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.63% رابحًا 82.58 نقطة ليغلق عند مستوى 13165.34 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.438% رابحًا 142.75 نقطة ليغلق عند مستوى 10071.58 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.47% خاسرًا 16.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3519.93 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.09% خاسرًا 1.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2082.36 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت.

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 4.04%.

وقفز 79 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أكوا باور” بنسبة 10%.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 4.55%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة إيبيكس للاستثمار” بنسبة 6.5%.



وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.26%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 8.23%.

وانخفض ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 108.42% بضغوط هبوط سهمي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، زين البحرين بنسبة 3.97%، 1.36%، على التوالي.



كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسرًا 31.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8084.42 نقطة.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.36%.