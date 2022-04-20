ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشرات بورصة الكويت.

وتصدر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، البورصات المرتفعة بنسبة 1.21% رابحًا 162.97 نقطة ليغلق عند مستوى 13668.54 نقطة.

صعود بورصات الخليج

و أعقبه مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.937% رابحًا 92.52 نقطة ليغلق عند مستوى 9962.75 نقطة.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 5.04%.

وقفز 72 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “سهل” بنسبة 30%.



وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري الاستهلاكي بنسبة 2.16%.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 14.99%.



وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.06% رابحًا 2.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3648.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 348 مليون سهم محققة ما قيمته 604.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 10304 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.88%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 15%.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.13% رابحًا 2.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2095.36 نقطة.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 23.92%.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسرًا 15.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8273.13 نقطة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.98%.