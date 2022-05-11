بورصات الخليج تغلق الأربعاء متراجعة وصعود بورصة البحرين

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.18% رابحًا 23.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2011.65 نقطة.

وتصدر البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.92% خاسرًا 69.35 نقطة ليغلق عند مستوى 3528.53 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 1.91%.

تراجع بورصات الخليج

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.96% خاسرًا 130.23 نقطة ليغلق عند مستوى 13379.08 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.82% خاسرًا 420.39 نقطة ليغلق عند مستوى 22674.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.5 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.25%.

وقفز 80 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “صادرات” بنسبة 4.79%.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.73%.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 8.57%.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.25% خاسرًا 123.42 نقطة ليغلق عند مستوى 9747.28 نقطة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 1.77%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “الشركة العالمية القابضة” بنسبة 2.56%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.91% خاسرًا 158.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8142.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.06% خاسرًا 189.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9042.98 نقطة.

وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.53%.

بورصة البحرين

وارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.18% رابحًا 23.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2011.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 950.3 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 413.48% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 7.63%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 14.50% مدفوعًا بصعود سهمي بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 4%، 0.4%، على التوالي.