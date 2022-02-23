أسواق عربية

بورصات الخليج تغلق الأربعاء متباينة وتراجع الأسهم السعودية

قفز سهم «الباحة» بنسبة 9.82%
أيمن عزام 7:36 م, الأربعاء, 23 فبراير 22 7:36 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

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تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.27% خاسرًا 33.97 نقطة ليغلق عند مستوى 12527.63 نقطة.

 وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.028% خاسرًا 2.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9100.28 نقطة.

و ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.8% رابحًا 26.51 نقطة ليغلق عند مستوى 3335.79 نقطة.

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 وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.86% رابحًا 35.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1964.32 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 1.64%.  

وقفز 111 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الباحة” بنسبة 9.82%.
 

وهبط ببورصة أبو ظبي قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.49%.  

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وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 10%.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.75%.  

وارتفع 16 سهمًا ببورصة دبي،  على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.33%.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 190.66% مدفوعًا بصعود أسهم البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 5.37%، 2.26%، 2.24%، 0.3%، على التوالي.

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 وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% رابحًا 52.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7661.06 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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