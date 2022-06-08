بورصات الخليج تغلق الأربعاء متباينة وسط متابعة البيانات الاقتصادية

تباين أداء بورصات الخليج بين صعود وهبوط بنهاية تعاملات الأربعاء مع اتجاه أنظار المتعاملين بأسواق المنطقة والعالم لمتابعة البيانات الاقتصادية التي تشير إلى المدى الذي وصلت إليه نسب التضخم وسط توجهات البنوك المركزية في مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وواصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تداول» التراجع بنسبة 0.52% بالغاً 12596.30 نقطة مع انخفاض سهم صادرات 4.75% ومجموعة تداول 4.67% والاستثمار 3.32% وسابك للمغذيات الزراعية 3.2% وأكواباور 2.95%.

ونزل مؤشر بورصة الكويت 0.09% بالغاً مستوى 8454.69 نقطة مع تراجع سهم البترولية 16.4% وإسمنت الأبيض 8.9% وصكوك 7.4% والمعامل 6.6% وميزان 5.2% سنام العقارية بنسبة 4.01% في مقابل صعود سهم الفنادق الكويتية 5.6% والامتيازات الخليجية 5.26% وبيت الطاقة 4.26% وأرجان العقارية 3.45% ونور للاستثمار 2.7% وبيان للاستثمار 2.6%.

وفي المقابل، ارتفعت 3 بورصات خليجية حيث صعد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 0.04% بالغاً 12964.79 نقطة مع ارتفاع سهم الصناعات التحويلية 10% وسهم الخليج للمخازن بنسبة 3.2% والمجموعة الطبية بنسبة 2.95% على التوالي وارتفاع سهم الأهلي القطري 2.5% ومصرف الريان 1.96% وبنك الدوحة 1.88%.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.3% بالغاً 1883.87 نقطة مع ارتفاع سهم مجموعة البركة المصرفية 1.33% والأهلي المتحد – البحرين 1.15% وبنك السلام 1.15% فيما نزل سهم عقارات السيف 1.2% والبحرين للتسهيلات التجارية 1.01% وألبا البحرين 0.8%.

وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية طفيفاً بنسبة 0.03% بالغاً 4130.78 نقطة مع ارتفاع سهم مسندم للطاقة 6.7% ومنتجات الألمنيوم 6.5% والبنك الأهلي 3.4% وفولتامب للطاقة 2.94% وجلفار للهندسة والمقاولات 1.92% وبنك ظفار 1.77% ومسقط للتمويل 1.43%.