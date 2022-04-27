بورصات الخليج تغلق الأربعاء متباينة وسط جني الأرباح  

تباين أداء بورصات الخليج في ختام تعاملات الأربعاء، إذ تراجعت 4 بورصات الخليج مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل الجلسة الأخيرة من شهر رمضان الذي تنخفض خلاله أحجام التداولات والسيولة في المعتاد، لا سيما بالتزامن مع بدء موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة، فيما واصل السوق السعودي الصعود وسط زيادة الشراء الانتقائي للأسهم.

السعودية

وواصل مؤشر تداول الرئيسي في السوق السعودي الصعود، وذلك بعد أن حقق نسبة ارتفاع بلغت 1% محققًا أعلى مستوى له منذ عام 2006 عند 13644 نقطة، بدعم الإقبال على اقتناص مراكز جديدة بالأسهم الكبرى التي يتصدرها سهم الأهلي السعودي أكبر مصرف بالمملكة الذي ارتفع 4% عقب إعلانه ارتفاع أرباح الربع الأول 2022 إلى 4.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 32 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

بورصات الخليج تتباين

صعد سهما أرامكو السعودي وسابك عملاق البتروكيماويات بنسبة 2% للأول و3% للثاني. وتصدر سهم سايكو الارتفاعات بالنسبة القصوى عند 21.78 ريال، وسط تداولات على السهم بلغت 1.5 مليون سهم.

وعقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2022 ارتفاع سهما العربي الوطني ونماء للكيماويات بنسبة 6% لكلا منهما.

وفي المقابل، تراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 9262.65 نقطة بفعل تراجع سهم سفن 6.3%، ونزول سهم منشآت 4.15%

فيما ارتفع سهم مشاعر 3.8% وسهم استهلاكية 3.7% وبيان 3.2%، فيما ارتفع سهم سنرجي 2.99% والعقارية 2.9%.

قطر

وتراجع أيضاً مؤشر بورصة قطر 1.14% وذلك بعد أن بلغ مستوى 13613.25 نقطة بفعل هبوط سهم مجمع المناعي 6.62%، وسهم الطبية 4.6%،

وسهم استثمار القابضة 4.5%، ومسيعيد 3.6% والخليج الدولية 3.01% وصناعات قطر 2.76%، وانخفض سهم إنماء القابضة بنسبة 1.97%.

البحرين

وانخفض مؤشر بورصة البحرين 1.03% مع تراجع سهم ألبا 4.14% وسهم الإثمار القابضة 3.33% وعقارات السيف 1.18% ونزل سهم الأهلي المتحد- البحرين بنسبة 0.99% والبحرين الوطنية 0.79% والبحرين والكويت 0.20%.

مسقط

ونزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية طفيفاً بنسبة 0.59% تزامناً مع تراجع سهم الصفاء للأغذية 5.26% وتأجير للتمويل 4% والأنوار الدولية 2.33%،

ومنتجات الألمنيوم 2.25% وبنك نزوي 2.08% ونزول جلفار للهندسة 1.87% وبنك إتش إش سي عمان 1.82% والغاز الوطنية 1.4%.