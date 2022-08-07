بورصات الخليج تغلق الأحد متراجعة وصعود سهم «البحر الأحمر»

تراجعت بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وعلى رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.61% خاسرًا 74.70 نقطة ليغلق عند مستوى 12216.84 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.08 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

تراجعت بورصات الخليج

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.61% خاسرًا 74.70 نقطة ليغلق عند مستوى 12216.84 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.28% خاسرًا 61.01 نقطة ليغلق عند مستوى 21776.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.5 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.9%، يليه قطاعي الرعاية الصحية، والطاقة بنسبة 1.05%، 1.03%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك، والمرافق العامة بنسبة 0.99%، 0.97%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاعات التأمين، والاتصالات، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.59%، 0.56%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بسنبة 0.92%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية، والمواد الأساسية بنسبة 0.53%، 0.45%، على التوالي.

الإعلام والترفيه بنسبة 0.88%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية، والطاقة بنسبة 0.39%، 0.34%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.1%، 1.05%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.77%، 0.72%، على التوالي، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاعي النقل، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.3%.

وقفز 83 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “البحر الأحمر” بنسبة 9%، ثم سهم “سابك للمغذيات الزراعية” بنسبة 7.87%، ثم سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 6.21%، وتراجع 115 سهمًا على رأسها سهم “وقت اللياقة” بنسبة 9.98%، ثم سهم “زجاج” بنسبة 3.52%، ثم سهم “الحمادي” بنسبة 3.16%، فيما تصدر سهم “سابك للمغذيات الزراعية” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 777.8 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 801.9 ألف سهم بقيمة 225.9 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 1.1% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع سهم مجموعة جي أف إتش المالية وحيدًا بنسبة 2.01%.



بورصة الكويت

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرًا 20.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7712.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسرًا 31.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8595.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 7.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5878.86 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% رابحًا 7.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6170.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 157.9 مليون سهم بقيمة 29 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7468 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، يليه قطاعي المواد الأساسية، والاتصالات بنسبة 0.48%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاعي الصناعة، والبنوك بنسبة 0.33%، 0.29%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما ارتفعت قطاعات الطاقة، والتأمين، والسلع الاستهلاكية، والعقار بنسبة 2.48%، 0.54%، 0.5%، 0.08%، على التوالي.