بورصات الخليج تغلق الأحد متراجعة بقيادة بورصة البحرين

تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.85% خاسرًا 16.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1905.88 نقطة.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.75% خاسرًا 93.02 نقطة ليغلق عند مستوى 12334.94 نقطة.

وهبط مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.33% خاسرًا 25.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7803.74 نقطة.

تراجع بورصات الخليج

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.75% خاسرًا 93.02 نقطة ليغلق عند مستوى 12334.94 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.8% خاسرًا 179.22 نقطة ليغلق عند مستوى 22329.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 784.7 مليون سهم بقيمة 12.8 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 5.30%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.08%.

وقفز 56 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “المملكة” بنسبة 9.90%، ثم سهم “بحر العرب” بنسبة 5.85%.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.85% خاسرًا 16.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1905.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 679.9 ألف سهم بقيمة 262 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 124.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 5.48%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 30.18% بضغوط هبوط أسهم مجموعة البركة المصرفية، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.32%، 1.30%، 1.01%، 0.56%، 0.16%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسرًا 25.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7803.74 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسرًا 32.18 نقطة ليغلق عند مستوى 8664.29 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسرًا 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6030.23 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% خاسرًا 16.78 نقطة ليغلق عند مستوى 6309.22 نقطة.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.65%.