بورصات الخليج تغلق الأحد متباينة وصعود المؤشر السعودي

تباين بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.4% رابحًا 51.04 نقطة ليغلق عند مستوى 12656.05 نقطة.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.15% خاسرًا 2.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1903.81 نقطة.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 1.82%.

وقفز 104 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أنعام القابضة” بنسبة 10%، ثم سهم “الشرقية للتنمية” بنسبة 7.18%.

تباين بورصات الخليج

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.16% خاسرًا 90.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7674.88 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.30% خاسرًا 111.34 نقطة ليغلق عند مستوى 8478.19 نقطة.

ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.70% خاسرًا 42.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6037.40 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% خاسرًا 32.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6339.97 نقطة.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.51%، أعقبه قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 1.56%، 1.54%، على التوالي.

وهبط ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 53.04% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.37%.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.2%.