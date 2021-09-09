بورصات الخليج تصعد الخميس مع هبوط المؤشر السعودي

ارتفعت بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط المؤشر السعودي بنسبة 0.33% خاسرًا 37.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11417.79 نقطة.

هبوط المؤشر السعودي

وتصدرت الأسهم المرتفعة المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.15% رابحًا 89.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7860.573 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.26% رابحًا 4.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1669.77 نقطة.

وهبط 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.43%.

وقفز 40 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الجوف” بنسبة 9.33%.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.03% رابحًا 0.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2907.56 نقطة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 0.21%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.86%.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 3.71%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة ريم للاستثمار” بنسبة 14.98%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 23.12% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.86%.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحًا 23.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6809.66 نقطة.

وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 1.27%.