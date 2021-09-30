أسواق عربية

بورصات الخليج تصعد الخميس مع الاتجاه لتحقيق مكاسب ربع سنوية

صعد سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.2٪.
أيمن عزام 5:57 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 5:57 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية اليوم الخميس، مع توجه معظم البورصات الخليجية الكبرى لتحقيق مكاسب ربع سنوية، فيما ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة على التوالي مع ظهور “إسى تى سى حلول” التابعة لاتصالات السعودية لأول مرة بقوة في السوق وفقا لوكالة “رويترز”.

تحقيق مكاسب ربع سنوية

ارتفع المؤشر القياسي للملكة العربية السعودية بنسبة 0.2٪ ومن المقرر أن يضيف حوالي 4٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربعين السابقين.

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ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.3٪، بينما ارتفع سهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 0.8٪ مع صعود وحدته ، إس تى سى حلول ، ما يقرب من 30٪ في أول يوم تداول وسط اندفاع من الاكتتابات العامة الأولية.

ومن المقرر أن تجمع أكوا باور المملوكة جزئيا لصندوق الثروة السيادي السعودي 1.2 مليار دولار من خلال طرح الأسهم.

قال رئيس هيئة أسواق المال السعودية يوم الاثنين الماضى، إن من المرجح أن تدرج البورصة السعودية أكثر من 30 شركة جديدة بنهاية 2021.

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ووافقت الهيئة التنظيمية على خمس قوائم جديدة في اليومين الماضيين فقط.

وارتفعت أسهم دبي  بنسبة 0.4٪ مع ارتفاع سهم إعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي  بنسبة 0.7٪ و 0.6٪ على التوالي.

وصعد مؤشر أبوظبي  0.1٪ ، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.2٪.

كما تم تعيين مؤشري دبي وأبو ظبي لتحقيق مكاسب ربع سنوية.

وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.1٪ بدعم من الأسهم المالية.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني ، أكبر بنوك الخليج ، 0.3٪ ، وارتفع سهم قطر للتأمين  بنسبة 1.0٪.

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كان المؤشر في طريقه لتحقيق أفضل مكاسب ربع سنوية له هذا العام ، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 6٪ في الربع الثالث.

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بقلم أيمن عزام

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